Beanies成員丨陳樂頤推出個人新歌新歌《中二式戀愛》　Geor首度填詞：一諗就寫到出嚟

▲ Beanies成員陳樂頤新歌《中二式戀愛》。

唱作女子組合Beanies成員之一的陳樂頤Geor（阿左），於2023年以獨立歌手身份出道，推出過《食鹽之道》及《鋼琴後的塵》。日前，阿左再推出第三首自己創作的歌曲《中二式戀愛》。

過去推出過的兩首solo歌曲，都是阿左親自作曲，與樂迷分享自身經歷，而新歌《中二式戀愛》亦不例外，阿左除負責作曲，還首次嘗試填詞。

她表示：「始終我創作嘅歌，好多都係我親身經歷後的感受，所以，今次好快有個melody出現咗。不過，我竟然有衝動做埋填詞部份，係我第一次填，從來都未試過。」歌曲邀請了Frankie Yip編曲，及Justin Yau監製。

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▲ Beanies成員陳樂頤

大膽嘗試新形象

最後，阿左發現，原來當自己在情緒內的時候，靈感會大爆發出來，稱：「好多字好多詞，一諗就寫到出嚟，無論曲風及歌詞，都很base喺我本人當時的直接感受。」

已不再是新人的阿左，知道要更加努力，所以，她希望唱不同的曲風，就像新歌《中二式戀愛》，「我今次係第一次以咁rock咁型嘅形象去呈現我嘅solo歌，我都幾期待畀人見到新一面嘅我。」不過，講到最令人驚訝的，一定是曲中一段近40秒的鋼琴solo，原來是阿左親彈該part忘我的鋼琴演奏，可說是《中二式戀愛》整首歌的靈魂所在。

今次阿左以一個比較暗黑的形象現身，妝容與髮型都很凌亂，與過往簡潔親民的她有很大的分別，她說：「第一次以咁極端嘅妝容呈現喺大家面前，化咗個瘀妝再抹污糟，口再吹咗少少煙出嚟，其實係想帶出一個喺toxic relationship（毒性關係）受苦，同埋陳樂頤一個混噩嘅狀態！」

阿左指，這個新形象對她來說是一個很大膽的嘗試，亦是配合《中二式戀愛》歌曲主題最合適的造型。

▲ Beanies成員陳樂頤

帶出中二病主題

至於MV及創作的概念，阿左直言是想在一個中二病的主題下，去紀錄一個人失戀時的狀態及心路歷程，「呢首歌係講緊一個人同一個有中二病嘅人拍拖，之後嗰個人失戀，當佢回想起拍拖時有幾咁辛苦，遺失咗自我價值，好唔開心嘅過程。最後，佢點醒咗自己，決定要離開負面情緒，重拾自我價值。」

阿左感謝MV導演Alex放了不少心思在內，帶出中二病這個主題，稱：「入面有好多件靚衫，其中一件上身恤衫下身長裙，有一幅係寫住『普照天下』，我一睇到就覺得好啱呢首歌嘅主題。」

另外，阿左指MV要用到綠幕，「想做到一個人凌空有falling或floating嘅感覺，我拍嘅時候四肢要離開地面扮浮，綠幕呢個過程係有啲困難及攰嘅，多謝拍攝團隊當時嘅體諒同遷就。」

▲ Beanies成員陳樂頤

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