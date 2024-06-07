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珠海好去處︱珠海親子酒店鄰近拱北口岸　$650歎鴨仔主題家庭房+免費波波池【附預訂連結】

親子好去處

撰文： 黃諾韶

發布時間： 2 小時前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

珠海全新親子主題酒店，有鴨仔主題房間和免費玩瀡滑梯，適合一家大細入住！

【北上攻略/珠海好去處/珠海親子遊/珠海親子酒店/親子酒店/主題酒店】暑假假期將至，想一家大小「近近哋」歎盡親子酒店，不妨來珠海一趟。Blogger「老闆娘 Toby 蔡裕彤」早前分享一家四口到珠海2023年開業的全新親子主題酒店，地理位置方便之外，鴨仔主題房間設有特大雙人床及兒童碌架床，酒店設有免費playhouse和玩波波池，大玩瀡滑梯，適合一家大細入住！

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珠海好去處︱珠海親子酒店交通方便

「老闆娘 Toby 蔡裕彤」分享一家四口入住珠海2023年新開酒店「珠海象往北奢酒店」，她大讚酒店地理位置方便，好近拱北口岸，於港珠澳大橋乘坐的士只需大約$30元，附近有好多食肆。

珠海2023年開業的全新親子主題酒店，鴨仔主題房間設有特大雙人床及兒童碌架床。（照片經由FB「老闆娘 Toby 蔡裕彤」授權轉載）

珠海好去處︱每晚$650住主題房

吸引一家四口入住的原因是酒店設有親子家庭房，房間有一張超大雙人床加兒童碌架床，表示一家四口終於無需擠迫在兩張單人床。這次入住的房間主題是萌趣親子三床房【企鵝＋小黃鴨】1張碌架床及1張特大雙人床，每晚大約$650，性價比極高！

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珠海好去處︱家庭房設備齊全周到

主題酒店房牆身有鴨仔圖案的壁畫，擁有落地大玻璃外。親子家庭房設備齊全，房間內的廁所亦設有兒童浴缸、兒童洗手盆，還有兒童拖鞋。酒店設有全智能家居及「管家服務」，叫外賣就有機械人送到房門，服務一流！

酒店內有免費playhouse和免費玩波波池，小朋友可以大玩瀡滑梯！ （照片經由FB「老闆娘 Toby 蔡裕彤」授權轉載）

酒店內有免費playhouse和免費玩波波池，小朋友可以大玩瀡滑梯！親子房除了鴨仔主題外，還有企鵝主題，「老闆娘 Toby 蔡裕彤」表示下次去長隆玩一定會再入住！

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珠海好去處︱珠海象往北奢酒店（拱北口岸店）

地址：珠海香洲區拱北粵華路255號

開業年份：2023

預訂連結：【按此連結】

酒店簡介：

珠海象往北奢酒店位於珠海拱北核心腹地，距離珠海高鐵站，距離拱北口岸，富華里商圈5分鐘車程，珠海機場50分鐘車程，九洲港碼頭10分鐘車程，距珠海會展中心20分鐘車程，到珠海長隆海洋王國25分鐘車程。酒店設有餐廳、小童樂園、健身房、游泳池、行政酒廊等服務體驗，配套多種風格房型。

圖文獲「老闆娘 Toby 蔡裕彤」授權轉載

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