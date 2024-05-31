繁花劇透丨第1集劇情預告　阿寶拜爺叔為師成商界後起之秀

▲ 《繁花》

由王家衛監製及導演，胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾、鄭愷主演劇集《繁花》，以90年代的上海為背景，講阿寶憑藉改革開放和自己的打拼躋身成為商界後起之秀，黃河路上無人不曉。

第1集 （3/6）

1992年最後一夜，上海。和平飯店內正在跨年慶祝，觥籌交錯，人面桃花。

一個風度翩翩的年輕男子離開他的套房，手拎拷克箱，側身穿過歡樂人群。

他是上海商界的後起之秀，熟悉他的人叫他阿寶。

他拜高人爺叔為師，一手炒股，一手做外貿，每天在市場摸爬滾打，借著改革開放的春風完成了原始積累，從兩手空空的青年搖身變為炙手可熱的寶總，公司開在和平飯店。

一聲刺耳的刹車聲。阿寶倒於血泊，肇事者成謎。一時間，黃河路炸開了鍋。

黃河路是90年代上海生意場，也是浪頭洶湧的英雄場。

可一夜成名，亦可蕩產傾家。搶救室裡阿寶深度昏迷，阿寶的身邊人爺叔、汪小姐、玲子、陶陶、蔡司令被逐一調查。

同時，金碧輝煌的至真園飯店開張，一張張請帖不停送到阿寶房間，只要阿寶活著，就一定要請到他出席至真園開業禮。

黃河路即將因至真園老闆娘李李這個謎樣的女子而風雲變色。

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