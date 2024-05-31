TVB年中節目巡禮丨小生花旦華麗晒冷　馮盈盈大Deep V騷長腿搏盡登場

▲ 《2024 TVB年中節目巡禮》馮盈盈、梁敏巧等派福利。

《2024 TVB年中節目巡禮》今日（5月31日）在灣仔香港會議展覽中心舊翼舉行，陳豪、黎耀祥、馬國明、譚俊彥、林夏薇、高海寧、陳煒、龔嘉欣、蔣祖曼、黎諾懿、張曦雯、羅天宇、馮盈盈、劉佩玥、劉穎鏇、陳曉華、何依婷、郭柏妍、郭珮文、陳懿德等小生花旦出席。

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陳曉華最多劇拍

《年中節目巡禮》會場以賭場為主題，設有不同的賭枱，又有《東張西望》主播枱。

重頭劇集包括《企業強人》、《反黑英雄》、《痞子無間道》、《非常檢控觀》、《黑色月光》、《異空感應》、《巾幗梟雄之懸崖》、《法證先鋒VI倖存者的救贖》。綜藝節目方面，《中年好聲音》、《聲夢傳奇》分別會辦第3輯。

陳曉華佔3套成女演員之冠，包括《非常檢控觀》、《異空感應》、《巾幗梟雄之懸崖》。男演員由袁偉豪憑《反黑英雄》及《法證先鋒VI倖存者的救贖》成為劇男藝人。

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馮盈盈大Deep V搶鏡

在今日出席的花旦當中，馮盈盈以「花仙子」造型登場，穿上大Deep V短裙的FYY展現驕人上圍與美腿，相當搶鏡！另外，近日人氣急升的「東張女神」梁敏巧低胸裝上陣、港姐冠軍陳曉華大露背派福利。

兩代「咪神」高海寧、郭珮文（Juliana）同樣以黑色裝扮「封胸」登場，走型格路線。

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