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蜱蟲奪命︱62歲父被蜱蟲咬發燒暈倒入院8日亡　女兒悲痛：爸爸永遠離開了我們

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 24 分鐘前

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【蜱蟲/發燒/新型布尼亞病毒/蚊蟲叮咬】別小看蚊蟲叮咬，隨時可奪命。內地一名62歲男子在戶外工作期間被蜱蟲叮咬，沒想到僅兩星期內便發病，入院8天後從此與家人陰陽相隔。其女兒悲痛欲絕，坦言從沒有想過一隻小蟲可以奪去爸爸的生命。

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以為普通蟲咬 沒有正視

內地一名23歲女網民在社交平台「小紅書」發文，指父親近日因為被蜱蟲叮咬後處理不當去世。女事主指，62歲父親5月初在工作期間被蜱蟲叮咬，但當時不以為然，「因長年在山上，從小就見過這種蟲子，覺得被咬了不會怎麼樣」。故此，父親知道被叮咬後亦沒有告知家人。

感染新型布尼亞病毒 疑曾被蜱蟲叮咬

5月16日，父親突然發燒暈倒，起初以為普通感冒，到醫院驗血後發現血小板和白血球偏低，一度以為是白血病，將父親轉介至大醫院治療。兩天後，父親情況急轉直下，「突然全身抽搐、吐血」，醫生立刻搶救，繼續留醫觀察。翌日，驗血報告結果顯示父親並非白血病，正當女事主鬆一口氣時，獲悉父親很大可能是病毒感染，情況比想像中更為嚴重。留院這幾天反覆出現心率過低，醫生多次搶救後轉至深切治療部，同日亦確診父親感染新型布尼亞病毒（一種常見於蜱蟲身上的病原體）。

入院8天病逝

隨後幾天，父親病情不但沒有好轉，更開始出現器官潰瘍、內出血、氣管出血等情況，讓家人憂心忡忡。5月22日，醫生告知女事主要有心理準備父親可能撐不久，情況很糟糕。最終父親在24日病逝。

女事主悲痛欲絕，坦言沒有想過被蟲叮咬後會奪命，提醒大家要小心，

我們從來沒有想過，一隻小小的蟲子能帶走一個人的生命，希望可以宣傳一下蜱蟲的危害，讓更多人重視起來，儘早治療。

正確處理蜱蟲叮咬方法

台灣急診科醫生翁梓華曾在其Facebook專頁指出，夏天是蜱蟲的繁殖期，特別偏好於潮濕陰涼的環境中，不少人行山或戶外活動時容易被蜱蟲叮咬。翁醫生指，當人被蜱蟲叮咬時，因為蜱蟲會分泌麻醉劑，故人大多時候不會有感覺，而蜱蟲叮咬的位置通常都是不容易被摩擦到的地方，如：髮際線、腋下、鼠蹊部、腰部等。

由於蜱蟲吸血需要24小時以上，很多時候病人來急症室求診時，蜱蟲通常會緊黏在皮膚上，難以拔除。翁醫生提醒，當發現被蜱蟲叮咬後，有2大原因不能夠直接徒手拔除。

  • 1. 容易誘發感染：由於蜱蟲口器黏得太緊，基本上拔完的時候，口器還會留在皮膚上，這樣反而會製造出一個直接對外的通道，容易誘發後續感染。
  • 2. 將受污染的血液擠回身體，誘發感染：徒手拔除會按壓蜱蟲身體，導致吸進蜱蟲身體內的血液回流人體。因蜱蟲本身帶有鉤端螺旋體的病原體，如果血液回流，可能就會連同病原體擠到身體內。

故此，當發現被蜱蟲叮咬後，可以遵從以下方法處理：

  • 如有「硬蜱移除器」可以自行移除，再前往急診施打破傷風疫苗和使用預防性抗生素，避免「萊姆病」
  • 或直接到急症室由醫生直接拔除，再使用抗生素

避免蜱蟲叮咬5大重點

據本港食物環境衞生署資料顯示，蜱蟲在各個發育階段都要吸血才能夠成長，而牠們吸血前的身體大小由2毫米至12毫米不等。蜱蟲可以透過吸血傳播病毒，例如巴貝西蟲病、萊姆病、寇熱及斑疹熱等，而人類的傷口或眼睛接觸到可傳播疾病的蜱蟲屍體或蜱類，都可能受到感染。如果要避免被蜱蟲叮咬，可以留意以下5大預防措施︰

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6招預防感染蜱傳斑疹熱

萬一發現自己遭蜱蟲叮咬，甚至鑽入皮膚，不要用手直接接觸，甚至擠破，更不能在被咬時用水沖。可用酒精塗在蜱身上，使蜱頭部放鬆或死亡，再用尖頭鑷子取出蜱。不要生拉硬拽，以免拽傷皮膚，或將蜱的頭部留在皮膚內。取出後，再用碘酒或酒精做局部消毒處理，並隨時觀察身體狀況，如出現發燒、叮咬部位發炎破潰及紅斑等症狀，要及時就診，診斷是否患上蜱傳疾病，避免錯過最佳治療時機。

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