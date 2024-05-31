繁花｜香港下周開播10個導讀　故歌與3個女角身價急升

▲ 胡歌自主演《繁花》後，再度被「封神」

王家衛首度執導及監製的電視劇《繁花》，將於下周一（6月3日）起在自1月中在翡翠台播映，這齣被評為「2024年必追陸劇」，自今年初在內地首播以來，引起影視、文化、旅遊、飲食、時裝界做成現象級的話題，各主角的身價隨熱度水漲船高，關於中國股市投資市道、歷史、滬港情懷，都有鋪天蓋地的評論，在香港播出，能否同樣帶來這股威力呢？

金宇澄

《繁花》改編自上海作家金宇澄同名亦獲得原作者的官方授權，有別《花樣年華》啟發自劉以鬯的《對倒》，這次是大獲得原作者的官方授權。

王家衛曾表示，他對上海的記憶，只停留在童年來港生活之前，而《繁花》小說則彌補了他對後來上海的空白部分。

原作小說以60年代和90年代兩個時空並置發展，電視劇則經過不少修改，更集中在90年代部分。而間場部分則引用了原著小說中不少字句。

時間

「時間」是王家衛作品一個重要主題。放在拍攝上，他的作品往往精雕細琢。在2014年王家衛已表示有意改編《繁花》，並開始撰寫劇本。

2020年官方公布正式拍攝，至2023年12月27日在央視八台播出。整個籌備期大約十年，拍攝和後制約3年，共拍出30集篇幅，對比起以往王家衛電影，已是拍得不慢。

胡歌/梁朝偉

雖然《繁花》被指是《花樣年華》、《2046》三部曲，但劇集的結構更像後者，以至跟《阿飛正傳》或《東邪西毒》相似，主要由胡歌飾演的上海大亨，周旋於萬里洋場上的紅男綠女，展開一段段人生和情感的段落。

胡歌在首集由70年代出場，燙貼的髮型和西服，自然令人想起梁朝偉，也可視為《阿飛正傳》中梁朝偉賭徒角色的延續，觀眾看著他如何在小混混阿寶，演變成90年代的巨富寶總。

黃河路

《繁花》其中一個備受談論地方，便是製作上以重金打造90年代的上海繁華，也不失王家衛標誌的美學風格，據知全劇投資5億人民幣，開拍前也大量徵集與90年代上海有關的老物件，更在上海影視樂園以1:1建造出劇中代表盛世年代的地標「黃河路」、「進賢路」，建造出五光十色的逐夢之地。

有趣是當劇集播出後，有些旅客慕名而到訪實景，發現真實的黃河路並不如劇集的繽紛，這正是王家衛作品的特色，是加添了戲劇性和想像建構其創作世界。

三女角

《繁花》中有大量人物穿插，唯獨有三個女人在阿寶的人生佔重要位置。包括唐嫣演的汪小姐，是阿寶的紅顏知己，默默為他打拼天下，也不求任何回報；打理著食店夜東京的玲子（馬依琍飾），能屈能伸，有情有義，跟阿寶有過一段感情，也可能是他最愛的女人。

至於黃河路上新貴夜店老闆娘娘李李（辛芷蕾飾），也跟阿寶在商業和感情都有著激烈的關係。而阿寶跟三個女人的曖昧糾纏，也很有王家衛作品特色，也許這亦是吸引他改編的原因。

▲ 至真園老闆娘娘李李（辛芷蕾飾）

班底

《繁花》的製作資金主要來自內地，出品名字包括中央電視台、上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司、上海電影（集團）有限公司、上海繁花裏企業發展有限公司，製作單位則不乏資深香港電影人員，如跟王家衛合作無間的彭綺華任製片人，長期班底也有陳勳奇負責音樂，江約誠任策劃（也客串了一角）、金像攝影鮑德熹任視覺總監。

港星

《繁花》縱以卜海為背景，但當中的香港情懷也很濃，正如王家衛本身的成長背景。劇集中有不少港星驚喜客串，如第二集出場的溫兆倫，他以《我本善良》的香港明星身份來為李李的新店剪綵，代表著90年代港劇威力。

▲ 劇集中有多位港星客串演出。

另外，鍾鎮濤也客串香港廚神一角，並講著流利廣東話帶來為「船王炒飯」「仙鶴神針」及「川烏」三道粵菜，其中一句對白，會帶著徒弟再來，被形容有如港片《金玉滿堂》的角色，因此被指是王家衛向故友張國榮作出的致敬。

其他在《繁花》中出現過的港星或曾跟港片有關係的，包括有鄭希怡、麥長青、林熙蕾以及《三夫》女星曾美慧孜。

歌曲

王家衛作品，音樂是重要部分，常以不同配樂，對照故事的背景。《繁花》也出現大量原聲音樂及歌曲，像跟觀眾玩一場音樂遊戲，選自梅林茂的兩段組曲，在《2046》和《花樣年華》都曾出現；而不少觀眾更驚喜是多首90年代流行曲，如王傑《安妮》、張學友《偷心》、Beyond《不再猶疑》、《喜歡你》、王菲《執迷不悔》等等，盛載了一代人的回憶。

▲ 汪小姐的角色令唐嫣演藝事業再度活躍起來。

金句

王家衛電影，自然不乏精練的金句，《繁花》的不少對白早被觀眾一一記下，最多人引述是阿寶的軍師爺叔的睿智金句，如「一個男人應該有多少個錢包？三個。第一個就是你實際上有多少錢。第二個就是你的信用，人家錢包裡的鈔票你可以調動多少。第三個就是人家認為你有多少錢。」「上海人做生意，講究派頭、噱頭、苗頭。」

關於愛情的金句，便有「首飾跟男人一樣，將就不如不要。」「哪裡有這麼多真假，眼前的都是真的，走掉的都是假的。」「感情就像是兩個人說好去逛廟會，一個人中途離席、一個人又補上，但你永遠會惦記先走的那個。

美食

《繁花》不少故事情節都是由美食推動，有說劇集熱播後，連帶黃河路的不少上海食肆都變得火熱，劇中出現過的美食如排骨年糕、泡飯、干炒牛河、雞腳爪、定勝糕也受到追捧。

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