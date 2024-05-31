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天主教香港教區｜六四前夕撰文　主教周守仁：寬恕才可修和

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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天主教香港教區樞機主教周守仁昨日（30日）撰文，不點名提及六四事件。（資料圖片）

六四事件35周年前夕，天主教香港教區樞機主教周守仁昨日（30日）撰文，不點名提及六四事件指，「三十五年前的事在我們內心某處留下了深深的創傷，儘管它已經被掩蓋或已結痂」，稱要透過寬恕，各方才能擺脫相互指摘，修和與治癒才有可能實現。

周守仁昨日在《公教報》，以題為《就是每年這時期……》撰文提到，「三十五年前發生在首都那場耗人生命的事件」，始終是一個傷痛處，仍需要適當的處理以作治療。他認為，健康的生活不應被黑暗空間裏的悲傷和怨恨所纏擾，「這不是說我能夠忘記那天晚上和接下來多個星期所看到的、以及深深所感受到的一切。雖然記憶再沒有那麼清晰，但內心的感覺仍然存在，尤其是到了每年的這個時期。」

周守仁︰可學習主動去寬恕  寬恕不代表忘記

他指，可以學習主動去寬恕，「寬恕不代表忘記，但它能夠提供一個先決條件，讓我們內心得享自由、讓所有人得享一個更光明的未來。」

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