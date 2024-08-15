  • 29°C
香港時間 : 2024815日 (四) 11:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東張西望丨櫃員機入3萬得3千存款事件水落石出　抽絲剝繭發現有人監守自盜？

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 44 分鐘前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《東張西望》主持李旻芳跟進「存款羅生門」事件有新發現。

【東張西望/入3萬得3千/李旻芳】TVB《東張西望》在上月中報道一位陳女士吩咐女兒入3萬元到自己的信用卡戶口，但陳女士翻查記錄顯示交易只有3千元，而陳女士的女兒又早已棄掉入數紙正本，銀行回覆指看完CCTV後發現並不是存入3萬元。

陳女士女兒指自己當日在櫃員機前拿著60張500元紙幣，並指櫃員機屏幕、入數紙也顯示是「HKD500 X 60」等於3萬。在離開櫃員機後，她就用手機拍下入數紙，發送予媽媽。

東張西望｜親女用櫃員機入3萬得3千　婦人堅信女兒：應該唔會同我講大話

陳女士女兒

東張西望丨女兒聲已棄入數紙正本

她又表示女兒在晚上11時46分傳入數紙給她，而銀行應用程式內顯示是晚上11時29分入了3000元。翌日，陳女士致電予銀行，但需等數日才有回覆，故她直接到分行，後來，有銀行經理要求她出示入數紙正本。

陳女士指曾向女兒追問入數紙正本，但就找不到，女兒才向她告知已棄掉入數紙正本。

女兒指擔心起初講真話會被罵，所以拖了很久才說出來。銀行職員表示檢查櫃員機現金、交易紀錄，以及翻查CCTV，發現所存入的金額與陳女士所指的3萬元不符，陳女士追問：「點解張紙會出咗3萬蚊？」。

東張西望｜親女用櫃員機入3萬得3千　婦人堅信女兒：應該唔會同我講大話

陳女士上月接受《東張西望》訪問表示要追究何解女兒經櫃員機入數後，由入3萬元變成只得3000元。（影片截圖）

東張西望丨收據銀碼不對齊

陳女士表示自己在事發後有近一個月睡不到、需要服藥，心情大受困擾。陳女士女兒不明白銀行何解要執著於入數紙正本，並說：「唔通我可以偽造到張收據？冇可能，我係做唔到，我係一個普通市民，我又唔精通電腦。」

但《東張西望》主持李旻芳拿著60張500元紙幣，到陳小姐所用的櫃員機作存款，李旻芳在存款過程中不斷有紙幣彈出，最終只能存入58張500元紙幣，即2萬9千元。

李旻芳以自己得到的入數紙與陳小姐女兒拍下的作對比，她指入數紙上寫有的Total Cash 29000,00，與上一行的29000是對齊，但陳小姐女兒之入數紙中就有所不同，當中Total Cash的銀碼與對上行的銀碼並不是對齊，她說：「我就咁驟眼睇，呢兩張交易紀錄係有出入。」

點擊圖片放大
+8
+7

東張西望丨事件水落石出

在昨晚（8月15日）播出《東張西望》存款羅生門事件終於水落石出！《東張西望》主持李旻芳曾聯絡陳女士跟進事件的進展，陳女士於電話中表示：「未喎，依家咪查緊囉。」

但節目組去信向警方查詢，警方表示證實當時銀行存款機並無出錯，再得出驚人結果「被捕人向警方自首，承認曾使用行動應用程式修改存款單上的金額」。

最新影片推介：袁偉豪專訪

TOPick柴犬追星
暖男爸爸丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過

東張西望丨陳女士吞吞吐吐

《東張西望》再嘗試聯絡女兒回應，但一直得不到回覆，最後由陳女士接電話。

李旻芳問她對於女兒自首一事是否知情，她則表示自己還未知道：「我未知，因為我係醫院，我……腸胃炎啊！我再同你講啦，因為依家唔方便，再講啦！」陳女士回應時吞吞吐吐，估計她應已知道是女兒修改存款單的事實。

點擊圖片放大
+3
+2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

東張西望｜親女用櫃員機入3萬得3千　婦人堅信女兒：應該唔會同我講大話
16:14 2024/07/15
東張西望｜親女用櫃員機入3萬得3千　婦人堅信女兒：應該唔會同我講大話
東張西望何伯丨何伯夫婦投訴被酒店趕走　新何太要求與房屋局局長對話
17:37 2024/08/13
東張西望何伯丨何伯夫婦投訴被酒店趕走　新何太要求與房屋局局長對話
【東張西望】港媽花16萬救子女慘遇神棍　曾被警告問朋友借錢等同破法【有片】
11:58 2023/10/04
【東張西望】港媽花16萬救子女慘遇神棍　曾被警告問朋友借錢等同破法【有片】

你可能感興趣

東張西望｜親女用櫃員機入3萬得3千　婦人堅信女兒：應該唔會同我講大話
16:14 2024/07/15
東張西望｜親女用櫃員機入3萬得3千　婦人堅信女兒：應該唔會同我講大話
東張西望何伯丨何伯夫婦投訴被酒店趕走　新何太要求與房屋局局長對話
17:37 2024/08/13
東張西望何伯丨何伯夫婦投訴被酒店趕走　新何太要求與房屋局局長對話
【東張西望】港媽花16萬救子女慘遇神棍　曾被警告問朋友借錢等同破法【有片】
11:58 2023/10/04
【東張西望】港媽花16萬救子女慘遇神棍　曾被警告問朋友借錢等同破法【有片】
李旻芳 娛樂人物職業 東張西望 綜藝節目 TVB 網絡熱話

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月15日 時間04:05）
急症室最長等候時間（08月15日 時間04:05）
印度神童｜南海2025年發生地震海嘯？　印度神童7大最新預言：或會種族滅絕
印度神童｜南海2025年發生地震海嘯？　印度神童7大最新預言：或會種族滅絕
大家樂｜下午茶震撼優惠　炸雞髀＋汽水外賣套餐$20
大家樂｜下午茶震撼優惠　炸雞髀＋汽水外賣套餐$20
明星修身丨毛舜筠分享不致肥飲食竅門　每日堅持一個小習慣輕鬆減肚腩
明星修身丨毛舜筠分享不致肥飲食竅門　每日堅持一個小習慣輕鬆減肚腩
超市大搜查｜《LDK》 2024上半年54款推薦洗頭水出爐　28款A級滋潤頭髮+去頭皮+除油脂
超市大搜查｜《LDK》 2024上半年54款推薦洗頭水出爐　28款A級滋潤頭髮+去頭皮+除油脂