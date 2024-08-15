東張西望丨櫃員機入3萬得3千存款事件水落石出　抽絲剝繭發現有人監守自盜？

▲ 《東張西望》主持李旻芳跟進「存款羅生門」事件有新發現。

【東張西望/入3萬得3千/李旻芳】TVB《東張西望》在上月中報道一位陳女士吩咐女兒入3萬元到自己的信用卡戶口，但陳女士翻查記錄顯示交易只有3千元，而陳女士的女兒又早已棄掉入數紙正本，銀行回覆指看完CCTV後發現並不是存入3萬元。

陳女士女兒指自己當日在櫃員機前拿著60張500元紙幣，並指櫃員機屏幕、入數紙也顯示是「HKD500 X 60」等於3萬。在離開櫃員機後，她就用手機拍下入數紙，發送予媽媽。

東張西望｜親女用櫃員機入3萬得3千 婦人堅信女兒：應該唔會同我講大話

▲ 陳女士女兒

東張西望丨女兒聲已棄入數紙正本

她又表示女兒在晚上11時46分傳入數紙給她，而銀行應用程式內顯示是晚上11時29分入了3000元。翌日，陳女士致電予銀行，但需等數日才有回覆，故她直接到分行，後來，有銀行經理要求她出示入數紙正本。

陳女士指曾向女兒追問入數紙正本，但就找不到，女兒才向她告知已棄掉入數紙正本。

女兒指擔心起初講真話會被罵，所以拖了很久才說出來。銀行職員表示檢查櫃員機現金、交易紀錄，以及翻查CCTV，發現所存入的金額與陳女士所指的3萬元不符，陳女士追問：「點解張紙會出咗3萬蚊？」。

東張西望｜親女用櫃員機入3萬得3千 婦人堅信女兒：應該唔會同我講大話

▲ 陳女士上月接受《東張西望》訪問表示要追究何解女兒經櫃員機入數後，由入3萬元變成只得3000元。（影片截圖）

東張西望丨收據銀碼不對齊

陳女士表示自己在事發後有近一個月睡不到、需要服藥，心情大受困擾。陳女士女兒不明白銀行何解要執著於入數紙正本，並說：「唔通我可以偽造到張收據？冇可能，我係做唔到，我係一個普通市民，我又唔精通電腦。」

但《東張西望》主持李旻芳拿著60張500元紙幣，到陳小姐所用的櫃員機作存款，李旻芳在存款過程中不斷有紙幣彈出，最終只能存入58張500元紙幣，即2萬9千元。

李旻芳以自己得到的入數紙與陳小姐女兒拍下的作對比，她指入數紙上寫有的Total Cash 29000,00，與上一行的29000是對齊，但陳小姐女兒之入數紙中就有所不同，當中Total Cash的銀碼與對上行的銀碼並不是對齊，她說：「我就咁驟眼睇，呢兩張交易紀錄係有出入。」

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東張西望丨事件水落石出

在昨晚（8月15日）播出《東張西望》存款羅生門事件終於水落石出！《東張西望》主持李旻芳曾聯絡陳女士跟進事件的進展，陳女士於電話中表示：「未喎，依家咪查緊囉。」

但節目組去信向警方查詢，警方表示證實當時銀行存款機並無出錯，再得出驚人結果「被捕人向警方自首，承認曾使用行動應用程式修改存款單上的金額」。

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東張西望丨陳女士吞吞吐吐

《東張西望》再嘗試聯絡女兒回應，但一直得不到回覆，最後由陳女士接電話。

李旻芳問她對於女兒自首一事是否知情，她則表示自己還未知道：「我未知，因為我係醫院，我……腸胃炎啊！我再同你講啦，因為依家唔方便，再講啦！」陳女士回應時吞吞吐吐，估計她應已知道是女兒修改存款單的事實。

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