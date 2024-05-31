體育盛事｜「世界女排聯賽香港2024」獲頒授「M」品牌認可

▲ (旅發局圖片)

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」於6月11至16日在香港體育館舉行，大型體育活動事務委員會今日（31日）宣布，已向活動頒授「M」品牌認可。



委員會主席吳守基今日表示，上述活動跟其他「M」品牌活動一樣，不但展示香港舉辦世界級體育賽事的實力，推動體育發展，而且為香港增添活力和姿采，吸引更多海外旅客訪港，提升香港作為國際體育盛事之都的地位。

吳守基說，香港成功爭取繼續舉辦世界女排聯賽，屆時將有8支女子國家隊勁旅對陣，包括巴西、保加利亞、中國、多米尼加共和國、德國、波蘭、泰國及土耳其。他們將把握最後機會爭取巴黎奧運入場券。委員會相信它將為球迷們呈現一場難忘的排球盛宴，亦展現香港的活力和熱情。

「M」品牌計劃旨在鼓勵及協助本地體育總會、私人及非政府機構舉辦更多大型國際體育活動，並加以扶植，使有關活動得以持續舉行。各類符合審批準則的體育活動會獲委員會授予「M」品牌認可，部分活動更會獲得撥款資助。

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