美食情報｜茶木、錦麗及稻埕飯店再度聯手 為長者推出樂悠賞福利
發布時間： 2 小時前
茶木、錦麗及稻埕飯店的聯合推廣一浪接一浪，今次為答謝各樂悠一族一直以來對社會作出的貢獻，現向各位奉上最窩心、最誠意的優惠。
凡於2024年6月1日至12月31日期間，全日於全線茶木、錦麗及稻埕飯店，並出示有效之樂悠咭或長者咭，惠顧任何主食或任何套餐，可減5元。
不同品牌美食任品嚐 窩心獻上
平日工作日的日子中，可相約三五老友來你鄰近的茶木或錦麗分店，品嚐台式或越式風味，全日都可以享受$5 折扣。
下午接完孫兒放學，輕鬆一下! 可來到越南人氣牛肉粉專門店的錦麗，品嚐一碗馳名的米芝蓮牛肉粉或來茶木來一碗正宗的台灣牛肉麵。
到了周末假期，悉心打扮一下，和家人於尖沙咀 K11 品嚐古早味台菜，香腍的鵝
肉及豬手想必最合您胃口。
最新影片推介:
條款及細則：
- 客人凡出示樂悠咭或長者咭於早、午、茶及晚市時段惠顧任何主食或套餐，
- 可減港幣 5 元
- 優惠適用於星期一至日及公眾假期
- 不可兌換現金及不可與其他優惠並用
- 適用於堂食或外賣
- 茶木、錦麗(東薈城及信德店)及稻埕飯店分店堂食需另收加一服務費，並以原價計算(四捨五入計算至元位)
- 茶木、錦麗及稻埕飯店保留隨時更改或取消優惠權利而不作另行通知
茶木 Facebook: Teawood 茶木｜Instagram: teawood.hk
錦麗 Facebook: Pho le 錦麗｜Instagram: pholehk
稻埕 Facebook: daochengtw ｜Instagram: daochengtw
中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載
HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m
追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5