美食情報｜茶木、錦麗及稻埕飯店再度聯手　為長者推出樂悠賞福利 

▲ 各位老友記千萬不要錯過優惠！

茶木、錦麗及稻埕飯店的聯合推廣一浪接一浪，今次為答謝各樂悠一族一直以來對社會作出的貢獻，現向各位奉上最窩心、最誠意的優惠。

凡於2024年6月1日至12月31日期間，全日於全線茶木、錦麗及稻埕飯店，並出示有效之樂悠咭或長者咭，惠顧任何主食或任何套餐，可減5元。

不同品牌美食任品嚐 窩心獻上

平日工作日的日子中，可相約三五老友來你鄰近的茶木或錦麗分店，品嚐台式或越式風味，全日都可以享受$5 折扣。

下午接完孫兒放學，輕鬆一下! 可來到越南人氣牛肉粉專門店的錦麗，品嚐一碗馳名的米芝蓮牛肉粉或來茶木來一碗正宗的台灣牛肉麵。

到了周末假期，悉心打扮一下，和家人於尖沙咀 K11 品嚐古早味台菜，香腍的鵝

肉及豬手想必最合您胃口。

最新影片推介:

條款及細則：

客人凡出示樂悠咭或長者咭於早、午、茶及晚市時段惠顧任何主食或套餐，

可減港幣 5 元

優惠適用於星期一至日及公眾假期

不可兌換現金及不可與其他優惠並用

適用於堂食或外賣

茶木、錦麗(東薈城及信德店)及稻埕飯店分店堂食需另收加一服務費，並以原價計算(四捨五入計算至元位)

茶木、錦麗及稻埕飯店保留隨時更改或取消優惠權利而不作另行通知

茶木 Facebook: Teawood 茶木｜Instagram: teawood.hk

錦麗 Facebook: Pho le 錦麗｜Instagram: pholehk

稻埕 Facebook: daochengtw ｜Instagram: daochengtw

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