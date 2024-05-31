開倉優惠｜歐洲名牌服飾開倉減價　Sacai/Kenzo/Dsquared2 低至1折

▲ 歐洲名牌服飾開倉減價，Sacai/Kenzo/Dsquared2 低至1折。

【開倉優惠/時代廣場/歐洲名牌】如果你打算添置新季，但又不知如何入手？不妨到集時尚名牌與休閒服飾的展銷場逛一逛，必定找到合你心水的服飾。即日起至6月3日於時代廣場舉行的歐洲名牌休閒服飾減價優惠，場內除了不少歐洲名牌如Dsquared2、Yohji Yamamoto、Sacai、Kenzo等，還有多款兒童精選服飾以開倉價發售，趁假期可以帶埋小朋友來一趟親子購物活動。

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▲ 一連6日於時代廣場舉行。（Fb圖片）



開倉優惠｜男女時裝名牌服飾

今次開倉有耳熟能詳的歐洲品牌，如Dsquared2、Yohji Yamamoto、Sacai、WE11DONE、GCDS、Converse、Moschino等男女服飾及鞋履，絶對適合優質時尚的上班族。此外，一直深受休閒族歡心的Reebok、Feiyue、Hanes等鞋履，特別新加斷碼sample鞋區，以最優惠價錢買到心頭好。

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開倉優惠｜瑜伽品牌Titika

近年炙手可熱的加拿大瑜伽品牌Titika，服飾設計具備多功能性和舒適材質，適合瑜伽、跑步、健身等，開倉優惠精選貨品低至3折，兩件8折，三件7折！而且少有地設有試身室試穿，大家可以先試好尺碼及款式才購買。

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開倉優惠｜兒童服飾鞋履

名牌開倉少有加設童裝展區！今次開倉有多款大牌包括Kenzo Kids、Levis、Nike等精選服飾，並有涼透心的泳裝、涼鞋、太陽帽任小朋友自己選購！

Times Square Bazaar 時代廣場展銷集 ︱《名牌服飾特賣展》

日期︰即日起至6月3日

時間︰11:00am–9:00pm

地點︰香港銅鑼灣時代廣場一座16樓

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