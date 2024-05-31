人事任命｜懸空七年新聞統籌專員　由「四點鐘謝Sir」謝振中出任

▲ 謝振中在反修例運動期間，曾以警隊公共關係科總警司身份、主持每日例行記者會。（資料圖片）

自林鄭月娥2017年出任特首，新聞統籌專員一職一直懸空，懸空近七年。政府今日公布，委任「四點鐘謝sir」特首辦傳訊秘書謝振中為新聞統籌專員，六月一日就任。

▲ 謝振中獲委任為新聞統籌專員，他將於六月一日就任。(政府新聞處圖片)

政府發言人表示，有信心謝振中憑着他多年公共行政、傳媒聯繫及公共關係工作方面的經驗，將會在新聞統籌專員的崗位上，作出優越貢獻。

謝振中在反修例運動期間，以警隊公共關係科總警司身份、主持每日例行記者會，被稱為「四點鐘謝sir」。政府指，他於1999年加入政府，曾先後在前線部門和政策局不同崗位工作，有多年與傳媒溝通和聯繫的經驗，過去兩年，他於特首辦擔任傳訊秘書，為行政長官制訂公共關係策略，策劃行政長官的公職活動，以及管理行政長官的社交媒體安排等，表現出色。

新聞統籌專員負責就重大政策計劃出台事宜，制定新聞資訊、公共關係及媒體策略，並協調時間表；聯繫傳媒；與政府新聞處處長和各局新聞人員緊密聯繫，確保重大政策的新聞資訊和公共關係策略有效執行；關注公眾和傳媒的反應和網絡輿情；以及協助策劃和執行涉及傳媒採訪的行政長官公職活動。

新聞統籌專員一職，由首任特首董建華在1999年設立，當時屬首長薪級第8級，由林瑞麟出任，但2002年政府改組，取消新聞統籌專員職位。在2006年，時任特首曾蔭權重設特首辦新聞統籌專員，職級降為首長薪級第4級，由資深傳媒人何安達出任；2012年，梁振英出任特首後，新聞統籌專員先後由資深公關界人士鄧惠鈞及民主黨前區議員馮煒光出任。但新聞統籌專員一職，自林鄭月娥2017年出任特首後就一直懸空。

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