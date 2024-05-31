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TVB年中節目巡禮｜冼靖峰回應與方皓玟緋聞　與LOONG 9成員嚴陣以待首個香港活動

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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冼靖峰（Archie）出席《2024 TVB年中節目巡禮》。

日前，LOONG 9的「妙音龍子」冼靖峰（Archie）被指與現年44歲的方皓玟（小明）因合唱結緣，繼而無懼年齡相差18年，譜出一段娛圈姊弟戀！

Archie今日現身《2024 TVB 年中節目巡禮》時接受TOPick訪問，也有就這一段緋聞作回應！

神耆小子︱冼靖峰坦言初被稱「妙音龍子」感抗拒　Archie自知天資不算高努力捉緊機會

Archie回應緋聞：都幾無辜

Archie被揭與小明與朋友們一同到尖沙嘴餐廳食飯，似乎關係匪淺，他回應：「嗰餐飯唔單止係我哋兩個，仲有其他音樂人，但廢事講係邊個、拖人哋落水，張相crop咗我哋兩個出嚟，都幾無辜。」

他承認二人在節目《J Music》合唱後，就成為了朋友，也因當初要就節目合唱內容作溝通而交換電話。

對於與小明會否有發展空間，他直言真的沒有想過這回事：「我依家身份係Idol，自己唔會諗太多呢樣嘢（拍拖），我都接觸緊唔同層面嘅工作，真係分唔到心去做其他太多嘅嘢。」

他坦言爆出緋聞後有與小明溝通，他感到不好意思，是很怕自己的新聞影響到別人，也希望不會打攪到小明。

冼靖峰Archie（陳慧安 攝）

嚴陣以待LOONG 9首個香港活動

《LOONG 9拍手簽名會》將於6月9日銅鑼灣某商場舉行，身為LOONG 9一員會參與當日的演出，Archie透露：「著重個點唔係喺表演上面，而應該係同Fans見面。係3月成團之後第一次嘅公開活動，上次又cancel咗一次，大家都嚴陣以待呢一日，覺得一定點都要見到Fans。」

提到《LOONG 9拍手簽名會》與MIRROR成員Ian（陳卓賢）的生日展覽會「撞到應一應」，Archie說：「多人咪好，熱鬧啲。（怕唔怕比較？）良性嘅比較、良性嘅競爭都可以，唔好刻意去做惡意嘅比較。作為Artist會識諗，但係唔知觀眾會點諗，我哋守好自己崗位、做好表演、見Fans，係我哋嘅責任，我哋需要理嘅就係咁多。」

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