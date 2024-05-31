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旅遊意外丨港人一家四口遊台北搭扶手電梯　被八旬老翁壓倒母女流血送院

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【台北／捷運／扶手電梯／意外／港人】搭扶手電梯要小心！台北萬華龍山寺捷運站昨日（30日）發生驚險意外，一名84歲老翁搭電梯期間突然不適，整個人往前跌倒，發生「骨牌式效應」，令前排的一家四口香港遊客如滾地葫蘆般雙雙被壓到，並跌落地面。其中84歲婦人和女兒雙雙流血送院，幸目前情況穩定。

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綜合台灣傳媒報道，事發當日，一名84歲身穿紅衣的楊姓老翁於萬華龍山寺捷運站搭扶手電梯落地面期間，突然身體不適跌倒，前排的一家四口香港遊客措手不及，亦被牽連，眾人如滾地葫蘆雙雙被壓到，並跌落地面。有目擊者便表示當時情況相當駭人，只見有傷者流很多血。

救護及消防人員其後接報到場，只見一名白髮老婦事發後於已停止運行的扶手梯上動彈不得，鞋子亦掉了一隻。據了解，受傷的老婦姓洪，其48歲女兒頭部受傷，二人都流了不少血，幸送院時意識清楚，經治療沒有生命危險。

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