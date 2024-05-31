菊梓喬轉會後首支新歌《萬年》面世　Hana專心創作：做自己喜歡的音樂

▲ 菊梓喬轉新公司推的第一首歌《萬年》。

前「星夢一姐」菊梓喬（Hana）轉新公司後第一首歌《萬年》在昨日（5月30日）正式派台。

此歌關於轟烈的愛情故事，Hana今次的唱法亦同以前不一樣，Hana稱：「同監製傾咗用新唱法，之前唱歌的發聲位係會高啲，依家係「硬掘」喉嚨，刻意令到聲音粗糙些、多啲質感，做出一種比較 Raw 的味道，但係呢種方式會比較傷喉嚨，唔可以亂用。」

▲ 菊梓喬《萬年》MV。

Hana專心創作

早前， Hana拍新歌MV時天氣經常天陰陰且暴雨，本來持續下了好幾日的大雨，終於係當日雨後放晴，更出猛烈太陽。在暴曬下，令 Hana及工作人員都好辛苦，說：「響陽光底下拍外景，的確係好靚，但都特別辛苦，唔單止係自己，更加辛苦所有工作人員，大家都好專業，好彩一切都順利好快完成。」

此外，Hana最近在家中佈置了一個可讓自己專心創作的位置，相信很快便有新作品，稱：「要做自己喜歡的音樂，會努力做好自己的創作，希望有更多新嘗試。」

▲ 菊梓喬《萬年》MV。

最新影片推介：陳浩民專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5