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飲食健康｜30歲女食牛油果後紅疹大爆發　營養師揭1原因肇禍

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 58 分鐘前

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【牛油果／紅疹／蕁麻疹／風癩／護膚】揀選健康食物時，亦要考慮自身體質！一名30歲女子為了減肥養顏，三餐食用大量牛油果，不料臉上卻爆發大量紅疹形同「毀容」。經了解後，方知自身體質難以代謝「組織胺」，導致出現過敏反應，誘發蕁麻疹（風癩）。有營養師拆解相關症狀，強調「慢性蕁麻疹」體質人士，應避免攝取6類食物。

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台灣營養師方慈聲在當地健康節目《醫師好辣》中分享病例，指該名事主於減肥期間，聽聞牛油果有改善皮膚的功效，因此將三餐要攝取的油脂全部換成牛油果。未料食用一段時間後，她臉上便開始冒出大量紅疹，經了解後得悉她的體質對「組織胺」代謝速度較慢，繼而誘發過敏反應。

方慈聲表示，患有「慢性蕁麻疹」體質人士，飲食方面應避免攝取「高組織胺食物」；此外，容易誘發過敏食物，例如加工肉品、發酵食物、堅果類食物、柑橘類水果及酒類等等亦應避免。

想要避免發作，患者平日亦可食用雞肉、蔬菜等食材，另外具有抗過敏功效的天然辛香料，例如蔥、薑、蒜、洋蔥等，其中所含的植化素亦可抑制過敏發作，不妨多吃。

蕁麻疹可分急性或慢性

台灣皮膚科專科醫生周宛儀微曾指出，蕁麻疹俗稱「風赧」，發作時會產生會癢的紅色或白色膨疹。同時，亦可能伴隨神經血管性水腫，一般會發作在眼皮、嘴唇或是手腳皮膚上，而嚴重的神經血管性水腫甚至會腫到氣管，造成呼吸困難，甚至會腫到腸胃道，出現肚瀉症狀。蕁麻疹發作時，會呈現一條條似被搔抓過的痕跡，甚至整片紅腫或是一顆一顆紅疹。

周醫生指，蕁麻疹可按照發作時間分為急性或慢性︰

  • 急性蕁麻疹（發作時間少於6周）：急性發作，屬於過敏反應，能找出過敏因素，例如氣溫、陽光、或食物等。 
  • 慢性蕁麻疹（發作時間多於6周）：症狀反覆且持續出現，為免疫系統的過度活化，通常找不到病因或誘因。

而慢性蕁麻疹亦可細分為自發性及誘發性︰

慢性自發性蕁麻疹（chronic spontaneous urticarial, CSU）︰

一般慢性自發性蕁麻疹找不到誘發原因，會反覆出現，多數與與精神壓力有關，通常不是食物過敏所引起的。如果是食物過敏所引發，多數病患在發現並避免誘發的食物後大多可以控制。慢性自發性蕁麻疹可以反覆拖上數個月，甚至有人試過10年以上都無法根治。

慢性誘發性蕁麻疹（chronic inducible urticaria, CInU）：

物理性蕁麻疹常會看到一抓就腫起來的皮膚劃紋反應，而且身上受壓迫處出現線狀的膨疹。

常見蕁麻疹發作5大原因

醫生表示，每個人誘發蕁麻疹的原因不一，平日可以觀察自己是否有吃到或接觸較少碰到的東西，了解自己誘發蕁麻疹的原因。

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減低蕁麻疹發作風險8大方法

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治療對蕁麻疹很重要 突然停藥或會再次復發

周醫生提醒，神經血管性水腫可能會影響腸胃道，部分人會出現肚瀉。如果影響氣管，出現呼吸不暢，甚至會有生命危險，因此應盡快求醫。另一方面，如果蕁麻疹伴隨發燒、關節痛、紫斑等，就需注意是否有血管炎或其他疾病的可能，周醫生提醒，治療對於蕁麻疹而言是非常重要，如果突然停藥，會容易再次復發，因此應按照醫生指示服藥。

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