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TVB年中節目巡禮丨馬國明否認減產未知《新聞女王2》安排　讓靚湯自己決定拍劇與否

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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馬國明出席《2024 TVB年中節目巡禮》。

《2024 TVB年中節目巡禮》今日（5月31日）在灣仔香港會議展覽中心舊翼舉行。

可是活動內所介紹的下半年TVB劇，視帝馬國明完全沒有一齣劇是有份參演，雖然「零劇」在身，他也大方出席活動，並接受TOPick訪問分享近況。

TVB年中節目巡禮丨小生花旦華麗晒冷　馮盈盈大Deep V騷長腿搏盡登場

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馬國明否認「減產」

馬國明笑著否認自己「減產」，他稱：「我上年出咗好多劇，變咗出晒，啱啱拍完《執法者們》，依家又密密麻麻拍返劇，你見下半年冇我嘅劇。」他並透露，自己於昨日（5月30日）為《巨塔之后》試造型，自己只是客串，連劇本也未看。

同時，馬國明又指未知《新聞女王2》是否有自己參與，並直言覺得所演的角色George在第2輯「沒有太大作用」，認為Man姐是要在一個更厲害的人手中取勝。一向大局為重的他更表示，就算被飛起也沒所謂，最重要是劇集出來效果好，但補充有否演出機會，最終由監製鍾澍佳決定。

另外，寵妻的馬明地指讓太太靚湯自己決定拍劇與否，又笑言羨慕女生可接不少社交平台上的廣告。

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