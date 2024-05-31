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親子自助餐｜灣仔會展薈景自助餐買二送二　$358起任食生蠔/波士頓龍蝦/長腳蟹/燒牛肋肉

休閒消費

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

灣仔會展薈景自助餐買二送二，$358起任食生蠔/波士頓龍蝦/長腳蟹/燒牛肋肉。（KKday提供）

近期多間餐廳推出自助餐優惠，KKday今日（31日）推出香港灣仔會議展覽中心薈景自助餐優惠，其中環球海鮮滋味盛薈自助晚餐買二送二、假日海鮮自助午餐買二送一，低至每位$358任食豐富海鮮、燒牛柳拼鮑魚威靈頓等美食兼無限暢飲，即睇詳情！

灣仔會議展覽中心薈景自助餐「環球海鮮滋味盛薈」自助晚餐提供多國美食，如黑蒜泥燒特級牛肋肉、香蒜咸蛋茸焗燒羊排、日式鐵板和牛漢堡扒等，當然還有備受歡迎的海鮮凍盤，包括加拿大波士頓龍蝦、生蠔、麵包蟹、長腳蟹等，更有無限暢飲汽水、橙汁、啤酒及紅白餐酒。

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甜品則特設來自不同產地優質原粒朱古力的「朱古力專區」，無論是蛋糕、雪糕、朱古力噴泉、甜點，均一應俱全。必試推介有手工泡泡朱古力，口感滑順。

而假日海鮮自助午餐可以在維港景致下，歎盡豐富海鮮及多款特色美食，包括燒牛柳拼鮑魚威靈頓及燒腩仔配刈包、豐富海鮮凍盤連無限暢飲汽水、橙汁、啤酒及紅白餐酒。

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優惠詳情

預訂日期：2024年5月31日至6月6日23:59
用餐日期：2024年6月1日至6月29日（6月16日除外）
地址：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心四樓薈景

【KKday快閃限量搶–買二送二】
環球海鮮滋味盛薈自助晚餐連無限暢飲及期間限定朱古力專區
用餐時間：18:30–21:30
優惠價：- 星期三至四$1,668/4位，平均$417/位（原價$3,336/4位）
              - 星期五至日及公眾假期$1,756/4位，平均$439/位（原價$3,512/4位）

【KKday快閃限量搶–買二送一】
環球海鮮滋味盛薈自助晚餐連無限暢飲及期間限定朱古力專區
用餐時間：18:30–21:30
優惠價：- 星期三至四$1,668/3位，平均$556/位（原價$2,502/3位）
              - 星期五至日及公眾假期$1,756/3位，平均$585.3/位（原價$2,634/3位）

【KKday快閃限量搶–買二送一】
假日海鮮自助午餐連無限暢飲
用餐時間：12:00–14:30
優惠價：星期六日及公眾假期$1,074/3位，平均$358/位（原價$1,611/3位）

*已包括原價加一服務費

【訂購網址】

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