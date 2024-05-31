  • 27°C
香港時間 : 2024531日 (Fri) 17:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

熱帶風暴馬力斯︱三號強風信號現正生效　天文台料改發八號波機會甚低

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 剛剛

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

天文台指風暴增強或路徑靠近，改發八號風球機會甚低。

天文台於下午4時40分發出三號強風信號。

下午5時，熱帶風暴馬力斯集結在香港之西南約290公里，即在北緯20.6度，東經112.0度附近，預料初時移動緩慢，稍後向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。

雷達圖像顯示，與馬力斯相關的狂風驟雨及強風正逐漸影響珠江口一帶，本港風力會逐步增強。預料三號強風信號會至少維持至明早六時。

按照現時預測路徑，馬力斯會在今晚午夜前後在廣東西部沿岸登陸，隨後將移入內陸地區，其南側的廣闊強雨帶會在今晚至明早逐漸影響珠江口一帶，該區持續有大驟雨及強風，高地明日間中吹烈風。

除非馬力斯迅速增強或採取較為接近本港的路徑，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。

過往天文台如評估熱帶氣旋對本港威脅有限時，普遍會用到改發更高訊號的機會不大的字眼，今次則採用類似澳門氣象局的說法、以甚低一詞評估懸掛更高訊號的機率。

至於澳門亦懸掛三號風球，澳門氣象局評估八號風球6月1日凌晨懸掛機會較低。

TOPick一分鐘
名人家居｜沈慧林分享保養古董音樂盒貼士 靠定期上鏈和抹油防老化

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

打擊賣淫｜涉將唐樓間劏房租予賣淫集團　17名業主被捕
今日 15:36
打擊賣淫｜涉將唐樓間劏房租予賣淫集團　17名業主被捕
體育盛事｜「世界女排聯賽香港2024」獲頒授「M」品牌認可
今日 15:47
體育盛事｜「世界女排聯賽香港2024」獲頒授「M」品牌認可
人事任命｜懸空七年新聞統籌專員　由「四點鐘謝Sir」謝振中出任
今日 16:07
人事任命｜懸空七年新聞統籌專員　由「四點鐘謝Sir」謝振中出任

你可能感興趣

打擊賣淫｜涉將唐樓間劏房租予賣淫集團　17名業主被捕
今日 15:36
打擊賣淫｜涉將唐樓間劏房租予賣淫集團　17名業主被捕
體育盛事｜「世界女排聯賽香港2024」獲頒授「M」品牌認可
今日 15:47
體育盛事｜「世界女排聯賽香港2024」獲頒授「M」品牌認可
人事任命｜懸空七年新聞統籌專員　由「四點鐘謝Sir」謝振中出任
今日 16:07
人事任命｜懸空七年新聞統籌專員　由「四點鐘謝Sir」謝振中出任
颱風 澳門 香港 天文台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

天氣預報｜中央氣象台揭風暴路徑　天文台下午5時40分發一號波
天氣預報｜中央氣象台揭風暴路徑　天文台下午5時40分發一號波
急症室最長等候時間（05月31日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月31日 時間12:05）
仁濟女童心臟驟停｜女童爸爸晚上向警方報案　稱女兒曾被掩埋至枕頭或致窒息
仁濟女童心臟驟停｜女童爸爸晚上向警方報案　稱女兒曾被掩埋至枕頭或致窒息
超級細菌｜5旬婦突發燒40℃以為感冒　高燒3日不退入ICU一周後病逝【拆解超級細菌】
超級細菌｜5旬婦突發燒40℃以為感冒　高燒3日不退入ICU一周後病逝【拆解超級細菌】
飲食攻略｜20歲男食水果後　心跳停止+腎受損險亡　醫生：10類食物易傷腎
飲食攻略｜20歲男食水果後　心跳停止+腎受損險亡　醫生：10類食物易傷腎