熱帶風暴馬力斯︱三號強風信號現正生效　天文台料改發八號波機會甚低

▲ 天文台指風暴增強或路徑靠近，改發八號風球機會甚低。

天文台於下午4時40分發出三號強風信號。

下午5時，熱帶風暴馬力斯集結在香港之西南約290公里，即在北緯20.6度，東經112.0度附近，預料初時移動緩慢，稍後向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。

雷達圖像顯示，與馬力斯相關的狂風驟雨及強風正逐漸影響珠江口一帶，本港風力會逐步增強。預料三號強風信號會至少維持至明早六時。

按照現時預測路徑，馬力斯會在今晚午夜前後在廣東西部沿岸登陸，隨後將移入內陸地區，其南側的廣闊強雨帶會在今晚至明早逐漸影響珠江口一帶，該區持續有大驟雨及強風，高地明日間中吹烈風。

除非馬力斯迅速增強或採取較為接近本港的路徑，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低。

過往天文台如評估熱帶氣旋對本港威脅有限時，普遍會用到改發更高訊號的機會不大的字眼，今次則採用類似澳門氣象局的說法、以甚低一詞評估懸掛更高訊號的機率。

至於澳門亦懸掛三號風球，澳門氣象局評估八號風球6月1日凌晨懸掛機會較低。

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