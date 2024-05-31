社工註冊局｜陳國基︰修例冀改善亂象　非為控制社福界

▲ 陳國基今日（31日）出席「香港萬千社工看祖國─『心連心』潮州高鐵交流團啟動禮」後見記者。(政府新聞處圖片)

政府建議修訂《社工註冊條例》改組社工註冊局，政務司司長陳國基今日（31日）表示，是見到社工註冊局以往有些混亂和不適當的情況，希望透過修例，能夠改善制度和安排，修例不是為了控制社福界，是為了希望社福界更專業，有更好發展，「如果沒有這個亂象，我們就不會做這一步；有這個亂象，我們就要去改善這個現象。」

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陳國基今日（31日）出席「香港萬千社工看祖國─『心連心』潮州高鐵交流團啟動禮」後見記者，被問到立法會審議改組社工註冊局，將不設公聽會，修例推進快速，會否擔心忽略了公眾意見？他指，修例並非去規管社福界，若社工制度運行得好，會令市民對社福界的感覺更好，強調政府一定會支持社福界，如「心連心」潮州高鐵交流團其實亦有政府基金支持。

陳國基在啟動禮致辭指，為了支援各間社福機構的發展，特區政府剛設立五億元的專項基金；而「香港萬千社工看祖國」正是專項基金支持的首個項目。他指，首發團，有大約300位來自50多間社福機構的員工，加上勞福局和社署的代表，一同前往潮州，中聯辦副主任何靖更聯同勞福局局長孫玉菡隨團出發，身體力行支持社福界，別具意義。他希望各位社福界人士，把握今次內地交流團的機會，加強國民身分認同和民族自豪感，從而思考如何更好發揮香港所長，貢獻國家所需。

主辦方社福界心連心大行動指，首團於5月31日至6月2日出訪潮州，有來自超過50間獲社會福利署整筆過撥款資助的社福機構及社會福利署共約300名同工參加，其中絕大部分為註冊社工，為社福界同工首次舉行的大規模內地交流團。

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