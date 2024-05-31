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不一樣的爸媽｜單親爸為女兒打造粉紅醫館　最怕「前世情人」拍拖：諗定失戀點安慰

育兒資訊

撰文： 陳麗薇

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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單親爸為女兒打造粉紅醫館，盛載滿滿父愛。

【不一樣的爸媽/育兒/生育/單親爸爸/單親家庭/粉紅醫館/正能量/ViuTV】單親爸爸及跌打醫師梁天柱為女兒打造的粉紅醫館，裡面不是冷冰冰的診所，而是盛載滿滿的父愛。梁天柱醫館既是為病人診症的地方，也是女兒梁靜雯的遊樂場，從天花板到牆身都是密密麻麻的裝飾公仔，館內還放置了夾公仔機、氣墊球桌和彈珠機等，而這一切布置，都是作為單親爸爸的梁天柱醫師，悉心為女兒打造。

醫館內有夾公仔機。節目截圖

梁天柱自女兒5歲起開始父兼母職，所以選了上址地面是醫館，而樓上是兩父女的家，為了方便照顧女兒。除了事業外，所有時間都放在女兒身上。女兒是爸爸的前世情人，爸爸為了女兒打造了公主房，女兒卻想在晚上與爸爸聊天，而同房不同床，兩父女就在睡前談天說地一番。

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由少爺占及女團COLLAR隊長沈貞巧（Gao）主持的ViuTV節目《不一樣的爸媽》走訪了10個家庭，採訪10個不同的親子故事。來到第三集《單親爸爸》，梁天柱談到當年與女兒的媽媽分開，只好將所有負面情緒自行處理，面對女兒時仍然要「四萬咁口」，不想將不開心的情緒讓女兒知道，而雯雯在節目中坦言已忘記了5歲時家中的不快事，現在想起只剩下開心的回憶。

不一樣的爸媽｜一個月去一次旅行

梁天柱為了有更多親子時間和留下美好回憶，每月都帶女兒去旅行，學校放假他就放假，一開學便計劃一年的旅行，兩父女在世界各地拍下不少溫馨照片。而雯雯表示最難忘一次菲律賓之旅，「當地機場突然停電，感覺又熱又焗，個多小時才回復正常。」而爸爸最難忘是女兒用熱熔膠堆砌出他的名字的花牌，而該花牌更成為舖頭的招牌。

雯雯親自買餸下廚慰勞爸爸。節目截圖

節目中，雯雯親自下廚炒飯及炒韭菜花慰勞爸爸，當梁天柱吃到女兒炒飯時，流露開心之情。10分滿分他給9分，扣掉1分是因為沒有拍下女兒下廚的過程，少爺占在旁感嘆：

父母老得快，仔女長大後不一齊住，就是從片段中找回憶。

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不一樣的爸媽｜父兼母職的難處

節目中，少爺占問到梁天柱父兼母職的難處，他坦言女兒發育時期需要買內衣，都會感到尷尬，幸好女兒會自己上網買，反而擔心反叛期小朋友不能打罵，要多點聊天輔導她，

擔心女兒上中學拍拖會變了另一個人，已經想好女兒失戀如何安慰。

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