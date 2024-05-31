港鐵加價︱7月推搭十送一　都會票、全月通推$50折扣

▲ 港鐵宣布推出搭十送一優惠。（資料圖片）

港鐵公司今天（31日）公布，6月30日車費表將加價3.09%，同時推出折扣優惠，包括7月推出4周「搭十送一」優惠，以及為期3個月「全月通」和「都會票」$50折扣優惠。

由7月1日至28日，港鐵將推出「搭十送一」優惠， 為經常乘搭港鐵的乘客送上免費車程。

搭十送一７月推出

乘客使用已連結MTR Mobile的成人八達通，在推廣期內逢星期一至日，乘搭本地重鐵網絡（機場快綫除外）出閘滿10次，即可獲得一程免費本地單程車程。

乘客購買今年7月至9月份的5款「全月通」，或在6月30日至9月30日期間購買「都會票」，按新價錢計算，均可享有50元折扣優惠。

港鐵公司常務總監–香港客運服務楊美珍女士表示，港鐵植根香港， 多年來與香港市民並肩同行。為衷心答謝市民一直支持，公司推出多項特別票務優惠推廣，回饋經常乘搭港鐵的乘客。

她續稱，公司亦一直向小童、學生、長者、 殘疾人士等乘客提供不同恆常票價優惠，冀能為社會上有需要的人士，減輕車費負擔。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5