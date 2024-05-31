高官外訪｜訪兩家矽谷科技公司　陳茂波鼓勵赴港設研發和生產基地

▲ 陳茂波到訪科技公司。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波在5月30日（加州時間，下同）完成最後一日訪問美國三藩市的行程，啓程回港。他在最後一日到訪矽谷兩家科技公司，鼓勵其到香港設立研發和生產基地，利用香港作為開拓內地以至亞洲市場的平台。

▲ 陳茂波到訪科技公司。（政府新聞處圖片）

陳茂波昨日早上到訪矽谷兩家科技公司，一家從事科硏，另一家是回收塑料，將其分解然後循環再用。陳茂波聽取其創辦人和管理層介紹其專利技術，參觀其研發設施，並向他們介紹香港推動創科發展的政策，以及吸引企業和人才的措施，鼓勵他們到香港設立研發和生產基地，利用香港作為開拓內地以至亞洲市場的平台。

傍晚，陳茂波出席了由加州—中國氣候研究院舉辦的酒會，與出席「中美灣區對話」和「中美地方氣候行動高級別活動」的中外嘉賓交流。



陳茂波將於5月31日凌晨啓程回港，6月1日（香港時間）早上返抵香港。

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