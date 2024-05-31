英皇女團丨 VIVA推出團歌《Topic Killa》　成員韓國拍MV遇大隻仔即心心眼

▲ 女團VIVA由姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（Valc）組成。

由姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（Valc）組成的全新女子組合「VIVA」日前正式出道，首支派台作品《Topic Killa》亦同步推出，音樂班底、錄音、MV拍攝及舞蹈編排均由韓國團隊負責。

歌曲講述VIVA從女生角度演繹當面對心儀對象是一位「話題終結者」時的心聲，深夜向對方發出一個「Goodnight」訊息，卻換來一個毫不浪漫的「It’s Alright」回覆。

對方蠢鈍又帶點可愛，令人又愛又恨，作為女生唯有剛柔並重，像Rap詞般直接表達的同時，又保留一點矜持等待他主動開口。

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VIVA成員各有所長

Carina是隊中「藝能擔當」，她謂首次到韓國錄歌，感受最大是唱歌部份，稱：「因為韓國同香港嘅唱歌模式好唔同，喺我嘅認知上面，學咗好多新嘅唱腔、發聲嘅技巧，點樣運用喉嚨或者聲帶嘅肌肉，所以我哋都用咗好多時間去平衡，我相信我哋冇人冇為過唱歌呢一個部份而冇喊過，不過喊完就冇事，都係抒發一下，第二日大家又打起精神去接受挑戰。」

至於隊中的「舞蹈擔當」Valc表示可以跟一些自己很欣賞的排舞師合作，十分開心。

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外表甜美的的Macy除是「唱歌擔當」，同時亦是「大力擔當」，表示：「喺韓國受訓期間，有一晚我自己喺宿舍嘅下層，佢哋喺上面嗰層，突然間發生一下巨響，然後我大叫，佢哋以為我喺下面有事，即刻衝晒落嚟，其實我係坐爛咗張櫈，哈哈。」「

而「姐姐擔當」的Ada立即和議，稱：「佢真係好大力，第一次見識到佢嘅『力量』係我哋第一日去度韓國宿舍樓下，楝大廈係冇𨋢，Macy一口氣將佢兩個篋行樓梯搬咗上3樓！」

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去到MV拍攝現場，亦令她們驚喜萬分，例如首次見到為她們打氣的應援餐車、每拍攝完一個鏡頭後，她們背後即「自動」出現4張椅子讓她們坐下休息。

原來都是貼心的工作人員預備，此外，當然不少得「艷遇」，她們即心心眼笑說：「我哋MV有一位工作人員好大隻、好靚仔，然後我哋走咗去問經理人可唔可以簽佢返香港，哈哈。」

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