  • 27°C
香港時間 : 2024531日 (Fri) 19:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英皇女團丨 VIVA推出團歌《Topic Killa》　成員韓國拍MV遇大隻仔即心心眼

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

女團VIVA由姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（Valc）組成。

由姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（Valc）組成的全新女子組合「VIVA」日前正式出道，首支派台作品《Topic Killa》亦同步推出，音樂班底、錄音、MV拍攝及舞蹈編排均由韓國團隊負責。

歌曲講述VIVA從女生角度演繹當面對心儀對象是一位「話題終結者」時的心聲，深夜向對方發出一個「Goodnight」訊息，卻換來一個毫不浪漫的「It’s Alright」回覆。

對方蠢鈍又帶點可愛，令人又愛又恨，作為女生唯有剛柔並重，像Rap詞般直接表達的同時，又保留一點矜持等待他主動開口。

英皇女團丨VIVA首張團體照曝光　將與MC軒仔Lolly Talk過澳門做騷

點擊圖片放大
+4
+3

VIVA成員各有所長

Carina是隊中「藝能擔當」，她謂首次到韓國錄歌，感受最大是唱歌部份，稱：「因為韓國同香港嘅唱歌模式好唔同，喺我嘅認知上面，學咗好多新嘅唱腔、發聲嘅技巧，點樣運用喉嚨或者聲帶嘅肌肉，所以我哋都用咗好多時間去平衡，我相信我哋冇人冇為過唱歌呢一個部份而冇喊過，不過喊完就冇事，都係抒發一下，第二日大家又打起精神去接受挑戰。」

至於隊中的「舞蹈擔當」Valc表示可以跟一些自己很欣賞的排舞師合作，十分開心。

最新影片推介：陳浩民專訪

TOPick柴犬追星
前TVB小生丨陳浩民認負面新聞打擊大感徬徨　強調與阿佘仍是朋友少聯絡

外表甜美的的Macy除是「唱歌擔當」，同時亦是「大力擔當」，表示：「喺韓國受訓期間，有一晚我自己喺宿舍嘅下層，佢哋喺上面嗰層，突然間發生一下巨響，然後我大叫，佢哋以為我喺下面有事，即刻衝晒落嚟，其實我係坐爛咗張櫈，哈哈。」「

而「姐姐擔當」的Ada立即和議，稱：「佢真係好大力，第一次見識到佢嘅『力量』係我哋第一日去度韓國宿舍樓下，楝大廈係冇𨋢，Macy一口氣將佢兩個篋行樓梯搬咗上3樓！」

點擊圖片放大
+4
+3

去到MV拍攝現場，亦令她們驚喜萬分，例如首次見到為她們打氣的應援餐車、每拍攝完一個鏡頭後，她們背後即「自動」出現4張椅子讓她們坐下休息。

原來都是貼心的工作人員預備，此外，當然不少得「艷遇」，她們即心心眼笑說：「我哋MV有一位工作人員好大隻、好靚仔，然後我哋走咗去問經理人可唔可以簽佢返香港，哈哈。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

英皇女團VIVA丨英皇繼Twins後捧新女團　VIVA團員身份曝光月底推出團【多圖】
19:41 2024/05/20
英皇女團VIVA丨英皇繼Twins後捧新女團　VIVA團員身份曝光月底推出團【多圖】
聲夢小花丨姚焯菲自信十足對跳舞表現收貨　Chantel每日做運動：不需要超級瘦
12:56 2024/05/15
聲夢小花丨姚焯菲自信十足對跳舞表現收貨　Chantel每日做運動：不需要超級瘦
【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】
18:16 2023/08/02
【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】
飛黃騰達丨Ivy So蘇雅琳拍劇嚴格戒口做運動　COLLAR顏值擔當纖腰長腿勁吸晴【多圖】
15:10 2024/02/14
飛黃騰達丨Ivy So蘇雅琳拍劇嚴格戒口做運動　COLLAR顏值擔當纖腰長腿勁吸晴【多圖】
英皇女團丨VIVA首張團體照曝光　將與MC軒仔Lolly Talk過澳門做騷
16:21 2024/05/22
英皇女團丨VIVA首張團體照曝光　將與MC軒仔Lolly Talk過澳門做騷

你可能感興趣

英皇女團VIVA丨英皇繼Twins後捧新女團　VIVA團員身份曝光月底推出團【多圖】
19:41 2024/05/20
英皇女團VIVA丨英皇繼Twins後捧新女團　VIVA團員身份曝光月底推出團【多圖】
聲夢小花丨姚焯菲自信十足對跳舞表現收貨　Chantel每日做運動：不需要超級瘦
12:56 2024/05/15
聲夢小花丨姚焯菲自信十足對跳舞表現收貨　Chantel每日做運動：不需要超級瘦
【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】
18:16 2023/08/02
【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】
娛樂人物職業 歌手 MV 組合

最高瀏覽

仁濟女童心臟驟停｜女童爸爸晚上向警方報案　稱女兒曾被掩埋至枕頭或致窒息
仁濟女童心臟驟停｜女童爸爸晚上向警方報案　稱女兒曾被掩埋至枕頭或致窒息
急症室最長等候時間（05月31日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月31日 時間16:05）
天氣預報︱天文台掛8號波最新預測　今晚有大雷雨
天氣預報︱天文台掛8號波最新預測　今晚有大雷雨
天氣預報｜下午4至6時掛三號波　間中狂風驟雨雷暴
天氣預報｜下午4至6時掛三號波　間中狂風驟雨雷暴
不一樣的爸媽︱兒子患先天性青光眼3歲半前施逾30次手術　護士媽為母則強：一齊生一齊死
不一樣的爸媽︱兒子患先天性青光眼3歲半前施逾30次手術　護士媽為母則強：一齊生一齊死