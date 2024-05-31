47人初選案｜港府譴責美西方國家抹黑　陳國基︰法庭裁決反映國安風險真實存在

▲ 特區政府今日發聲明，反駁美西方國家、反華組織、反華政客、外國媒體等就裁決的評論，形容是失實言論和污衊抹黑，表示強烈譴責和反對。（資料圖片）

民主派初選47人案昨天裁決，16名不認罪被告中，14人罪成。特區政府今日發聲明，反駁美西方國家、反華組織、反華政客、外國媒體等就裁決的評論，形容是失實言論和污衊抹黑，表示強烈譴責和反對。

發言人表示，法庭在長達318頁的判辭中，清楚列出其定罪的理據和考慮，亦確定本案發生串謀顛覆國家政權罪行。

政務司司長陳國基今日出席活動後接受傳媒訪問時指，法庭的裁決反映國家安全風險在香港是真實存在，「目的是想破壞香港，搞亂香港憲制，從而使然香港政府癱瘓。」他強調，政府一定會全力打擊反中亂港的行為，不容許這些國家安全風險繼續在香港存在。

陳國基冀年輕人勿被荼毒

對於有西方國家評論「初選案」進一步令香港的民主自由惡化，陳國基指，美西方國家經常以民主自由作為幌子，其實是毒害年輕一代。他指，沒有人追求民主自由是希望癱瘓政府，而法官亦裁決了相關人士目的就是顛覆政權，跟民主自由沒有關係，希望市民，特別是年輕人不要被荼毒。

湯家驊︰裁決顯示普通法制度一如既往

資深大律師、行政會議成員湯家驊出席電台節目時指，今次法庭訂立出較高要求，即相關罪行要證明雙重意圖，包括參與非法行動意圖，第二是顛覆政權的犯罪意圖，顯示普通法制度一如既往行使，不是像英國旅遊警示指，在香港會被隨意拘捕，甚至被帶往內地，希望通過此判例，大家可清楚了解誰在說謊。

對於部分被告沒簽署「墨落無悔」聲明，法庭如何介定各罪成被告有串謀行為。湯家驊回應稱，普通法原則下不着重型式，而是着重「實質」，即使部分被告無簽署「墨落無悔」，但有意圖參加非法行為已可證明犯罪。

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責任編輯：戴朗希