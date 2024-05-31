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熱帶風暴馬力斯︱打風落雨易出事　家居4大滲水黑點急救法

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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打風落雨家居4大滲水黑點急救法。

【颱風/打風落雨/熱帶風暴馬力斯/家居滲水】天文台於5月31日下午4時40分發生3號強風信號，與熱帶風暴馬力斯相關的狂風驟雨及強風逐漸影響珠江口一帶，本港風力逐步增強。打風帶來狂風暴雨，不少市民因家居滲水而叫苦連天，有裝修專家分享家居4大滲水黑點，並提供急救大法。

不少網民認同，最有效的防滲水方法是在窗邊四周貼上膠袋，即使打風都不怕滲水。TOPick就綜合了家居4大滲水黑點，並經永發工程（香港）總經理廖先生和泥水師傅邱貴榮教路，提供家居漏水急救大法。

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打風滲水︱黑點1︰鋁窗窗框與牆間縫隙

防水玻璃膠︰可黏在縫隙處，即使膠尚未完全乾透仍能達到防水的功效，防水工程專門店有售，每枝膠售約百元。

「鹿皮布」︰專家推介車行專用的「鹿皮布」放在縫隙處，因其吸水力強，又能快速乾透，取代一般市民用「攝毛巾」或鋪膠袋等方式防水防漏。「鹿皮布」一般車行有售，3呎長約售100元。

打風滲水︱黑點2︰冷氣機與窗口玻璃間連接位

「鹿皮布」︰以車行專用的「鹿皮布」放在縫隙處吸水。

垃圾膠袋︰打開窗口式冷氣機的外蓋，在隔麈網上鋪上垃圾袋，可阻擋強風吹入室內。

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打風滲水︱黑點3︰抽氣扇

垃圾膠袋︰包起抽氣扇外露的機身擋雨。

繩︰固定扇葉。

關上廚房及浴室的門及窗︰阻止對流空氣轉動抽氣扇葉而撇雨。

打風滲水︱黑點4︰露台趟門

膠紙︰在露台的趟門門框四邊貼上膠紙，特別是低位的位置。

沙包或擋板︰放置在露台與門間的位置。

確保露台去水渠暢通無阻。

綁緊露台及屋頂上一易被吹倒的物件，如花盆應搬到室內。

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