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生命鬥士｜彭皓鋒患直腸癌拒切肛門積極生活　3孩之父復工養家：我當自己好返

育兒資訊

撰文： 林綺玲

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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生命鬥士｜彭皓鋒患直腸癌拒切肛門積極生活　3孩之父復工養家：我當自己好返

癌症是否很可怕？「 我對人的生老病死看得很開。」前TVB「御用惡人」彭皓鋒（Peter）去年7月證實患上直腸癌第三期，陪同看報告的太太Barby即時流淚，Peter第一時間先安慰太太。其後他推卻不少工作，專心抗癌、陪伴妻兒。將近一年過去，Peter的病情沒有太大變化，精神不俗，更開始復工，「只要腫瘤不擴散，基本上沒甚麼大問題，我當自己好返㗎喇！」

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訪問當日，跟隨了彭皓鋒與一眾藝人包括黑妹李麗霞、李霖恩、黃綺琴和譚嘉荃等到兒童癌病基金社區服務中心參觀，並把早前在慈善音樂會中所籌得的106萬款項捐贈。黑妹、Peter一行人聽著兒童癌病基金代表解說服務，得知患癌兒童的苦況，令Peter有感而發。

聽到都覺得自己好幸運，小朋友（患癌）真的挺辛苦，因為他們甚麼都不知道，但又要忍受很多辛苦的療程。兒童癌病基金除了跟進個案之外，還會輔導孩子的心理，不要說小朋友了，大人都很需要。

彭皓鋒去年7月底得悉患上直腸癌，當刻第一時間是安慰哭成淚人的太太。（陳慧安攝）

獲悉惡耗 忙安慰愛妻及至親

Peter憶起去年7月底被證實患上直腸癌第三期，自己當刻沒太大反應，身旁的太太Barby卻即時哭崩，「我第一個反應是先安慰我老婆，沒有想其他事情。」接著的日子，太太經常哭得很厲害，有時候連睡覺也在哭，太太擔心他的病情，他也擔心太太的情緒。

Peter的爸爸、大家姐和二家姐彭家麗當然也非常擔心他，但他們向來比較內斂，「我知道他們極之擔心我，私下問了很多朋友介紹醫生，或有甚麼好的治療方法。」家人知道Peter需要停工養病，也二話不說借錢應急，「他們知道我都要生活，所以借錢給我，我會盡快搞定。」

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還有一班好友的問候與關心，Peter相當感激，惟他面對眾人的憂心之情，卻感到不知所措，「我反而要照顧他們的情緒……所以我不想他們擔心我。」探訪當日的藝人也紛紛問候，中氣十足的Peter回應一句：「我當自己無事㗎喇！」曾先後患肺癌及腦部腫瘤的黑妹李麗霞作為過來人，也大表認同：「係㗎，當自己無事啦！」Peter最需要的就是正能量、集氣鼓勵。

彭皓鋒坦言過去疫情3年長時間在內地，如今患病後反而讓他有機會多陪伴妻兒，有失必有得。（受訪者提供相片）

坦白從寬 盼3子女學會自理

反而3子女的情緒，他卻毋須太擔心。大仔Anson轉眼已經16歲、二女Alyssa 14歲、細女Anna都8歲大。Peter選擇向3子女坦白，只是沒有太詳細講解病情。

我告訴他們，現在爸爸有病、有癌症，可能要花很多時間去看醫生，或者媽媽要陪我去看醫生或做很多事情，未必有時間照顧你們，可以的話就盡量自理，如果有甚麼事就馬上告訴我們。

他指大仔二女都知道是甚麼一回事，8歲細女可能未知癌病的嚴重性，但他們看到爸爸仍然很精神，都沒有太大反應。他直言大仔很內斂，有時突然問他：「你怎麼樣？」他已覺得很窩心。

彭皓鋒患癌後坦白告訴3子女，希望他們能提升自理能力，他慶幸3子女都好生性，不用他擔心太多。（陳慧安攝）

積極抗癌 努力賺錢供書教學 

至於二女Alyssa最自律，會自動自覺溫習、做功課，Peter相當滿意女兒的成績，「她前兩年都考到全級第2、3名，今年差了少許獲全級第5。」8歲孻女則年紀尚幼，仍然愛玩。Peter稱3子女仍很依靠父母，自理能力不高，但感恩他們都好生性。

3子女目前就讀政府官津學校，對父母沒有學費壓力，但Anson開始思考升學出路，具畫畫天份的他想讀設計學校，Peter擔心自己未能負擔學費，影響兒子的前途。

我要盡快搞定自己的病，然後再供小朋友讀書，讓他們升讀更好的學校。

  • 彭皓鋒患癌後如常駕車出行。（陳慧安攝）
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    抗癌蔬果 斷食日喝一種飲料

    為了看見孩子的將來，Peter積極抗癌，從斷食入手。在他的座駕內，放有一大瓶有色飲料，他解釋道：「這是蘋果膠，能幫助去化學物質，我現在每天都當飲料。我以前最喜歡的刺激性飲料如奶茶、咖啡、汽水都不能再喝，現在用蘋果膠代替。」蘋果獲美國癌症學會認證，在30種抗癌蔬果中排名第1，功效更以纖維及果膠最突出。

    Peter自言有乖乖戒口，蝦蟹沒有吃，另大大減少進食含碳水化合物及糖分的食物，「因它們會助長癌症，我仍有參與正常應酬，但會少吃一點；與小朋友吃飯時，我在旁邊夾餸當吃了。」因此Peter在數月內激跌30幾磅，身形清減了不少，但仍有充足體力。

    基本上我都當自己沒事，沒有甚麼癌症，只不過是身體內有個腫瘤，如果它不擴散，對我來說是沒有問題的。

    彭皓鋒有TVB「御用惡人」之稱，其實為人積極樂觀，開心過每一天。（陳慧安攝）

    拒切腫瘤 不欲孭糞袋過餘生

    面對生死抉擇，Peter拒絕了醫生建議切除近肛門的腫瘤，寧願改用其他方法控制，例如斷食、中醫等。是保命，還是賭命？他坦言不想孭上糞袋度過餘生，比死更難受。

    我現在50多歲，如果我做完手術保住條命，但可能影響我未來生活和工作。我當你多給我20年命，但我要孭上糞袋20年，誰會敢用我？到時我變成家庭負擔，老婆、孩子要照顧我……所以如果我未去到惡劣情況，我當然選擇保留我自身的東西。

    他不認同患癌就等同生命倒數，與時間競賽。他問過醫生，其惡性腫瘤大概早於兩三年開始有，但他完全不察覺病徵，若非去年開始感到肚子不適，加上自己年過50想做身體檢查，他也不會發現身體有腫瘤。

    「原來我2、3年前已經有，我是怎麼過呢？那段時間是疫情，我主要在內地工作，隔離最長曾達28天，中港一來一回，已經喪失很多工作機會，所以我就長時間留在內地。如果早2、3年發現，可能那時候腫瘤小一點，我或會做手術，我也不知道。」Peter相信很多事情天注定，上天會為他作出最好的安排。

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    御用惡人 陪伴妻兒樂觀生活

    Peter的媽媽因癌症離開，爸爸則患有心臟病還健在，他感謝上天，「我對人的生老病死看得很開，沒有甚麼特別反應，千萬不要想著誰先離開，沒有人能控制的。」他認為很多病痛都是因情緒問題而生，所以他要積極樂觀生活，繼續表演，為觀眾帶來歡樂，病痛都會少一點。

    「御用惡人」呼籲大家要開心生活，有點反差感覺。Peter笑言自己一直想嘗試搞笑角色，但沒有人起用他，因自己的外型已被定型。他從不介意做任何角色，更謂自己出名甚麼「豬頭骨」工作都會接，「我在TVB 20多年都沒有推過工作，我出名甚麼不討好角色都肯做，可能要拍很長時間或者很辛苦，沒有人會接的工作，就打電話給我。」

    直至近期，Peter才因養病推卻工作，近期他已慢慢復工，主要接歌唱表演工作，演戲就暫時只接短期拍攝，他擔心一旦拍攝長達兩三個月，病情一有變化會影響劇組。其餘時間他就做些義工，助人為樂，並多陪伴妻兒，開心積極過每一天。

    之前3年疫情我在大陸，都沒有時間和他們在一起……小朋友一路長大會有不同經歷，但在父母心目中，即使他們已跟我差不多高，我都覺得他們是小朋友，永遠都未長大，有很多事情需要學習，我作為爸爸都仍在學習中，相信每個家都是這樣吧。

    場地：Club high rise

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