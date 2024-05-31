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藝術教育｜香港與新加坡藝術教育「大同小異」　學者：本港推政策應聯繫民間

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發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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新加坡教育部藝術教育總監林素珠指，「不要低估CCA，學生會一直記得那段經歷」。（王韻青攝）

藝術教育日漸普及，有新加坡教育專家出席非牟利藝術組織舉辦的交流論壇時，指當地關注藝術教育，有學校提供67類視覺及表演藝術相關課程輔助活動（CCA）供學生參與，相信有助啟發創意思維；教育部門亦會與藝術機構及師範學院合作，提供培訓等。本地藝術教育學者認為，兩地藝術教育「大同小異」，惟香港應強化「連接點」，聯繫民間、推動政策。

新加坡教育部藝術教育總監林素珠指，學生須花兩成時間參加至少1項CCA，「並非額外，而是課程一部分」，當中有學校提供67類視覺、表演藝術CCA，相信活動能作為提升學生創造力的「推進器」，同時不僅作為音樂家、表演者，更可從社會、不同情境學習，非常「強大」。她又憶述自身參與音樂劇表演經歷，認為比上數學課還要來得深刻，「不要低估CCA，學生會一直記得那段經歷」。

香港及新加坡教育體系相似、常被比較，香港演藝學院舞蹈學院院長陳頌瑛亦認為，兩地藝術教育「大同小異」，並以藝術節、比賽為例，著重本土發展，形式、包容性及出發點各有不同，如新加坡在文化多元背景下，設有印度舞、馬拉舞、中國舞、現代舞等舞蹈表演，確保舞蹈種類迎合不同受眾；至於香港地方大，如藝術節規模相對較大。

政策方面，陳頌瑛認為，香港應強化「連接點（connecting dots）」，多與民間聯繫。（王韻青攝）

推動藝術教育上，林素珠亦稱，新加坡教育部會與師範學院合作，教授藝術教育相關培訓及專業發展課程，又會與藝術部門或機構，如國家藝術理事會、新加坡交響樂團等合作。因此，陳頌瑛認為，香港應強化「連接點（connecting dots）」，多與民間聯繫，令未來發展更好，「若固步自封，力量會不夠大、需單打獨鬥」。但她認為，香港投放在藝術教育的資源不少，最重要是應改變大眾思維、想法，「校長會不會看到藝術教育的價值，若看到會排除萬難將那少少資源放進（有關領域）」。

非牟利藝術組織「誇啦啦藝術集匯」自2021/22學年起，獲賽馬會慈善信託基金資助舉辦「賽馬會跨學科藝術創意學習計劃」，今（31日）起一連兩日在海事博物館舉行「知識交流 創見願景」論壇，探討創意教學的重要性。

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