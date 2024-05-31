隔離設施用地｜三幅隔離設施用地終改用途　粉嶺用地建私樓、人工島用地交還機管局

疫情期間社區隔離設施的多幅用地，一直處於備用狀態，當局早前透露需巨額開支營運，每月開支介乎6.5萬至140萬不等，引起爭議。

復常近兩年後，發展局今日(31日)終公布，洪水橋、港珠澳大橋香港口岸人工島和粉嶺馬適路社區隔離設施的用地將會釋出作原有規劃用途。

政府表示，洪水橋用地會按照北部都會區的產業用地發展，興建多層現代產業大樓，並為部分受發展影響的棕地作業提供重置空間，該用地屬2024-25年度政府賣地表的工業用地，政府稍後會另行公布推售用地的具體時間；

港珠澳大橋香港口岸人工島用地會交予香港機場管理局，作為支援香港國際機場及亞洲國際博覽館營運的後勤用地；及粉嶺馬適路用地會歸還相關業權人作興建私人住宅之用，以配合粉嶺北新發展區的發展時間表。

發展局表示，醫院管理局去年開始在河套區的中央援港應急醫院陸續提供醫療診斷和檢查相關服務，並會繼續更好善用該設施作與醫療密切相關的用途。



為貫徹善用社區隔離設施的原則，並借鑑河套區南端社區隔離設施於今年初重用的成功經驗，政府會將上述用地的社區隔離設施有序轉移至其他合適地方重組再用，主要在政府工程項目工地用作工地辦公室、員工休息室、物料儲存室等。發展局將安排施工單位短期內開始轉移設施，預計於今年第三季內完成。

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