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環保回收｜環保署明起啟動推「回收大行動」　綠在區區回收可獲6倍積分廚餘機回收額外多10分

社會

發布時間： 15 分鐘前

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環保署今（31日）宣布，明起啟動「回收大行動」，市民由日起至下月31日在環保署轄下「綠在區區」社區回收網絡交回指定回收物可獲6倍「綠綠賞」積分，使用智能廚餘回收桶回收廚餘亦可額外再獲10分，署方亦會在7月推出以「大嘥鬼」為主題的期間限定禮品供市民換領，包括大嘥鬼襟章、掛肩袋、環保袋及手機背帶，冀透過活動鼓勵市民培養分類回收習慣並融入生活，活動亦為慶祝香港特別行政區成立27周年的慶祝活動之一。

環保署明起亦會逐步向所有214個公共屋邨共約84萬戶派發指定袋，每月每戶免費提供20個指定袋，先為期六個月，分三次派發，每次一包40個，藉以教育和鼓勵居民學習減少廢物和垃圾分類回收，希望居民可以善用屋邨的回收設施，並盡量利用提供的20個指定袋棄置每月的所有垃圾而無需使用額外垃圾袋，以達致減廢回收之效。

環保署稱，截至今年五月底，「綠在區區」已設有11個「回收環保站」、77個「回收便利點」，包括45個設於公共屋邨內、超過130個「回收流動點」，再加上82套智能回收箱和和逐步增加的「回收流動點」，預計公共收集點在六月會增加至約380個，並於八月再增加至約500個。連同鄉郊地區約1,100套路邊回收桶，上述設施組成的回收網絡已覆蓋全港各區超過8成的人口。
 
廚餘回收方面，環保署逐步擴展家居廚餘收集服務，包括在公共屋邨和私人住宅樓宇推出多項廚餘回收計劃。環保署預計在今年8月前可完成在全港200多個公共屋邨安裝超過700個智能廚餘回收桶，並計劃在廚餘量較多的公共屋邨安裝額外的智能廚餘回收桶。

「回收大行動」推行期間，環保署「綠展隊」和「綠在區區」營辦團體會在全港各區的公共屋邨、「回收流動點」、公眾街市和公共交通站點（如港鐵站）附近等地方舉辦減廢回收宣傳推廣活動。「綠展隊」亦會協助學校策劃自三月一日開展的「回收＠校園」活動，該活動至今已有超過300間中小學參與。環保署也會在網絡媒體播放KOL與「大嘥鬼」互動的故事短片，教育市民源頭分類、乾淨回收和善用社區回收設施。

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