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TVB年中節目巡禮｜陳曉華3劇在手封「劇后」　Hera不想只演柔弱角色：可嘗試奸角

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 13 分鐘前

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陳曉華有3劇在手封「劇后」。

無綫在今日（5月31日）於會展舉行《2024TVB年中節目巡禮》，前港姐冠軍陳曉華（Hera）在TVB下半年有《非常檢控觀》、《異空感應》、《巾幗梟雄之懸崖》共3劇在手，被封「劇后」，在大合照時更「升呢」站在台上第一排，可見公司對其十分重視。

談到多劇在手，備受公司力捧，曉華接受Topick訪問表示：「很開心，叫劇后這個名字，做不到視后也有劇后，勤力也能拿到的獎。我沒想太多，上年沒有停過日日工作，一直保持在狀態的狀態，不過我很享受這個工作模式。反而現在休息了半年再拍劇便需要時間再進入這個工作模式。」

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陳曉華珍惜每次機會

問到Hera是否不習慣休息那麼長，情願工作，對此她說：「因為以前看劇本，1個小時可看到3集，但現時要用3個小時才能看到1集，需要更多時間了解劇本。」

談到公司給其甚多機會，足見公司對她的重視程度，曉華說：「我真的很勤力，也感謝公司给我很多機會。我視每次機會為最後一次，因為有時真的不知道何時冇機會拍劇，所以十分珍惜。（會否覺得公司花旦流失，所以機會較多？）我沒想太多，只想不只是演受害者或柔弱小女孩的角色，希望之後可以嘗試演奸角或者黑化角色。」

另外，提到其休息這半年，有否趁機認識新朋友，Hera說：「我享受在家看書休息時間，十分喜歡宅女生活，所以沒有認識新的人。」

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