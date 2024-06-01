國際兒童節｜6月1日國際兒童節 歡樂背後的悲慘故事

▲ 6月1日是國際兒童節。（iStock圖片）

【國際兒童節2024/國際兒童節背景/6月1日/兒童節禮物】香港的小朋友普遍知道4月4日是兒童節，但你又會否知道6月1日也是兒童節呢？其實世界各地的兒童節日期並不一樣，全球大約50多個國家和地區都會在6月1日慶祝國際兒童節，包括中國內地、俄羅斯、波蘭、捷克、葡萄牙等，而將這一天定為國際兒童節，背後原來蘊藏著一段悲傷的故事！

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國際兒童節｜節日起源於一個大魔頭有關

第二次世界大戰期間，有一位德國納粹黨衛隊高層海德希里（Reinhard Heydrich）制訂了「最後解決方案」，是猶太大屠殺的設計師兼主惱，海德希里深受希特拉重用，不只因為他心狠手辣，還因為他相貌英俊，被納粹視為理想的典型雅利安人「人板」，並獲任命為德佔捷克代理總督。

1942年6月10日，捷克利迪策村15歲以上男性遭到處決，婦女和兒童則被押往集中營，當中不少人都死於營內；好端端的一個村莊就這樣被夷平。戰後統計，利迪策大屠殺共有約340人死亡，包括分別192和60名成年男女，以及88名兒童。

國際兒童節｜改善兒童福利

為了悼念利迪策慘案和全世界所有在戰爭中死難的兒童，反對虐殺和毒害兒童，以及保障兒童權利，1949年11月，國際民主婦女聯合會在莫斯科舉行大會，決定將6月1日定為國際兒童節。慶祝6月1日國際兒童節地方包括中國內地、俄羅斯、波蘭、捷克、葡萄牙。其他國家和地區各以不同日子作為兒童節，聯合國世界兒童日則是11月20日。

國際兒童節｜世界各地的兒童節

日本︰分別是5月5日男童節；3月3日是女兒節，11月15是七五三兒童節

韓國︰5月5日

印度︰11月14日

土耳其︰4月23日

泰國︰1月的第二個星期六

美國︰ 6月3日

英國 ︰7月14日

瑞典︰ 8月7日男童節、12月13日女童節

巴西︰10月12日

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