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TVB年中節目巡禮｜林夏薇預告《黑色月光》與楊茜堯惡鬥　與王浩信拍大尺度激情戲

娛樂

撰文： 陳曉柔

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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林夏薇在《黑色月光》有大膽演出。

無綫在今日（5月31日）於會展舉行《2024TVB年中節目巡禮》，視后林夏薇（薇薇）大晒香肩和長腿上陣，更戴上其鑽石品牌的鑽飾，養眼十足。

談到她有份主演的重頭劇《黑色月光》，今日在節目巡禮播出的預告片所見，薇薇眼神凌厲十足，她接受Topick訪問說：「這個角色缺愛、孤獨和很有戰鬥力，也是入行以來最大挑戰的角色，希望今次能令觀眾有全新感覺。」

劇中她與楊茜堯有不少對手戲，薇薇指今次與對方相隔9年再度合作：「之前大家也是演好姊妹，今次就是演對立，很多爭峰相對的場口，擦出不少火花。（角色如此沉重，拍的時候是否很大壓力？）對，拍的時候情緒也比較崩潰，但我又很享受這種感覺，因為作為演員當然想嘗試不同類型角色。」

TVB年中節目巡禮｜陳曉華3劇在手封「劇后」　Hera不想只演柔弱角色：可嘗試奸角

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薇薇《黑色月光》挑戰大尺度 

在預告片中，見到她與王浩信有親熱床戲，她說：「對我而言今次是最大尺度。（激過之前大露背？）今次是另一個尺度，這個是有些動作，我是較怕拍攝這些戲，因為不知怎樣做，所以在現場監製十分好，親自示範。」

另外，問到其現時是否全力打理鑽石品牌，薇薇說：「年尾會有新劇拍攝，所以趁現在有時間打理自己的品牌。其實時間上也十分趕，因為很想做得好，早前也為自己品牌拍了廣告，現在就籌備網店，希望年尾可以趕得切開實體店。（預計何時推出品牌？）希望在這兩個月先推出網上店。」

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