47人初選案︱美實施新簽證限制　湯家驊：政治偏見主導、外媒存誤解

▲ 行會成員、資深大律師湯家驊，（資料圖片）

因應47人初選案判決，美國國務院上周五宣布對負責執行港區國安法的內地和香港官員實施新的簽證限制，行會成員、資深大律師湯家驊認為是政治偏見主導，又指西方媒體對案件有相當程度的誤解。

湯家驊今日接受電台訪問時稱，法庭裁決後，接受多間主流外媒訪問，發現不少誤解被告因為參加初選便遭入罪。湯解釋：

雖然案件簡稱為初選案，但其實同初選完全無關......初選由始至終都不是犯法，由始至終都不會因為初選本身就被拘捕、控告違反國安法，但這點就被外國政客、傳媒借用來抹黑我們，其實他們根本從來都不去了解，甚至未有提及背後合謀顛覆政權的目的或手法。

湯認為，上述情況短時間難改變。

外商憂被誤會成「間諜」少為港澄清

另外，身兼民主思路召集人的湯家驊，上月帶團訪京，獲港澳辦主任夏寶龍接見。湯家驊透露，有向中央官員反映研究報告，指不少在港的外商，對港區國安法沒任何負面看法，不過，當他們回到自己國家時，就要面對很大壓力，為免被誤會為「間諜」或「收共產黨錢」，很少為香港實況澄清，他相信要一時三刻要改變極難。

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