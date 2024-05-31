47人初選案︱美國擬對內地及香港官員施加新簽證限制 港府譴責：卑劣政治操作
撰文： 林曉君
發布時間： 4 小時前
最後更新： 58 分鐘前
47人初選案昨日裁決，美國務院5月31日稱，對香港民主運動組織者被判有罪深表關注，作為回應，美國國務院將對負責實施《港區國安法》的中國及香港官員實施新的簽證限制。
港府表示強烈不滿及譴責。發言人表示，美國政府提出施加所謂「簽證限制」，全屬卑劣政治操作，香港特區對任何恫嚇干預措施嗤之以鼻，無懼任何威嚇，堅定不移履行維護國家安全的責任。
發言人續指，「倡議某些人不應就其違法行為，包括顛覆國家政權的違法行為，受到法律制裁，等同給予其犯法特權，這完全違反法治精神。」
外交部駐港公署：政治作秀枉費心機
外交部駐港公署亦發聲明，批評政治作秀枉費心機，強調法治精神不容踐踏。並敦促有關國家政客恪守國際法原則和國際關係基本准則，切實尊重法治精神，立即停止對香港事務的政治操弄和干預破壞。
今年3月29日，美國發表《香港政策法》報告，美國務卿布林肯亦發聲明稱，正採取措施，對多名香港官員施加「簽證限制」。港府當時回應批評是「卑劣政治操作」，違反國際法和國際關係基本準則。
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