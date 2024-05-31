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47人初選案︱美國擬對內地及香港官員施加新簽證限制 港府譴責：卑劣政治操作

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 4 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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美國宣佈對負責執行港區國安法的中國及香港官員實施新的簽證限制。

47人初選案昨日裁決，美國務院5月31日稱，對香港民主運動組織者被判有罪深表關注，作為回應，美國國務院將對負責實施《港區國安法》的中國及香港官員實施新的簽證限制。

港府表示強烈不滿及譴責。發言人表示，美國政府提出施加所謂「簽證限制」，全屬卑劣政治操作，香港特區對任何恫嚇干預措施嗤之以鼻，無懼任何威嚇，堅定不移履行維護國家安全的責任。

發言人續指，「倡議某些人不應就其違法行為，包括顛覆國家政權的違法行為，受到法律制裁，等同給予其犯法特權，這完全違反法治精神。」

外交部駐港公署：政治作秀枉費心機

外交部駐港公署亦發聲明，批評政治作秀枉費心機，強調法治精神不容踐踏。並敦促有關國家政客恪守國際法原則和國際關係基本准則，切實尊重法治精神，立即停止對香港事務的政治操弄和干預破壞。

今年3月29日，美國發表《香港政策法》報告，美國務卿布林肯亦發聲明稱，正採取措施，對多名香港官員施加「簽證限制」。港府當時回應批評是「卑劣政治操作」，違反國際法和國際關係基本準則。

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