Deliveroo優惠碼｜戶戶送6月最新優惠及優惠碼合集　麥當勞減$28/譚仔7折/4000間外賣自取低至半價

▲ Deliveroo優惠碼｜戶戶送6月最新優惠及優惠碼合集，包括麥當勞減$28、譚仔7折，以及4000間外賣自取低至半價等。（iStock圖片）

【6月Deliveroo優惠碼2024/promo code/折扣碼/戶戶送優惠/外賣優惠/信用卡優惠】戶戶送於6月與過萬間餐廳及生活百貨商戶合作，為顧客提供各式優惠折扣。優惠覆蓋各個時段的外送及自取服務，其中麥當勞用指定優惠碼即減$28、譚仔雲南米線低至7折、KFC滿$180全單8折，而家有超過4,000間餐廳外賣自取低至半價等，即睇優惠詳情！

最新影片推介：

2024年6月Deliveroo訂單優惠：

餐廳 優惠 優惠日期 外賣自取優惠 超過4,000個餐廳外賣自取低至5折 即日起至2024年12月31日 譚仔雲南米線 滿$100即享$5運費優惠 即日起至2024年6月2日 指定餐廳外賣優惠 Plus會員專享7折 即日起至2024年6月9日 麥當勞 用優惠碼「MCF28」訂購滿$130即減$28 即日起至2024年6月10日 KFC 外賣訂單滿$160即享8折優惠 即日起至2024年6月12日 戶戶超市 (觀塘) 用優惠碼「HOPKT100」訂購滿$250即減$100 即日起至2024年6月16日 譚仔雲南米線 外賣自取7折 即日起至2024年6月30日 PizzaExpress 指定食品7折 即日起至2024年7月22日

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2024年6月Deliveroo信用卡優惠：

信用卡 優惠 優惠日期 東亞信用卡 嗌外賣、自取及生活百貨滿$250，

輸入優惠碼「40BEA」，

專享額外$40優惠3次。 即日起至6月30日 中銀信用卡 輸入指定優惠碼專享額外$30優惠 5月31日至6月6日

- 優惠碼︰BOCJUN01 6月7日至6月13日

- 優惠碼︰BOCJUN02 6月14日至6月20日

- 優惠碼︰BOCJUN03 6月21日至6月27日

- 優惠碼︰BOCJUN04 6月27日至6月30日

- 優惠碼︰BOCJUN05

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