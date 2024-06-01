Deliveroo優惠碼｜戶戶送6月最新優惠及優惠碼合集 麥當勞減$28/譚仔7折/4000間外賣自取低至半價
撰文： 林綺玲
發布時間： 59 分鐘前
最後更新： 47 分鐘前
【6月Deliveroo優惠碼2024/promo code/折扣碼/戶戶送優惠/外賣優惠/信用卡優惠】戶戶送於6月與過萬間餐廳及生活百貨商戶合作，為顧客提供各式優惠折扣。優惠覆蓋各個時段的外送及自取服務，其中麥當勞用指定優惠碼即減$28、譚仔雲南米線低至7折、KFC滿$180全單8折，而家有超過4,000間餐廳外賣自取低至半價等，即睇優惠詳情！
最新影片推介：
2024年6月Deliveroo訂單優惠：
|餐廳
|優惠
|優惠日期
|外賣自取優惠
|超過4,000個餐廳外賣自取低至5折
|即日起至2024年12月31日
|譚仔雲南米線
|滿$100即享$5運費優惠
|即日起至2024年6月2日
|指定餐廳外賣優惠
|Plus會員專享7折
|即日起至2024年6月9日
|麥當勞
|用優惠碼「MCF28」訂購滿$130即減$28
|即日起至2024年6月10日
|KFC
|外賣訂單滿$160即享8折優惠
|即日起至2024年6月12日
|戶戶超市 (觀塘)
|用優惠碼「HOPKT100」訂購滿$250即減$100
|即日起至2024年6月16日
|譚仔雲南米線
|外賣自取7折
|即日起至2024年6月30日
|PizzaExpress
|指定食品7折
|即日起至2024年7月22日
2024年6月Deliveroo信用卡優惠：
|信用卡
|優惠
|優惠日期
|東亞信用卡
|嗌外賣、自取及生活百貨滿$250，
輸入優惠碼「40BEA」，
專享額外$40優惠3次。
|即日起至6月30日
|中銀信用卡
|輸入指定優惠碼專享額外$30優惠
5月31日至6月6日
6月7日至6月13日
6月14日至6月20日
6月21日至6月27日
6月27日至6月30日
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