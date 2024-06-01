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Deliveroo優惠碼｜戶戶送6月最新優惠及優惠碼合集　麥當勞減$28/譚仔7折/4000間外賣自取低至半價

休閒消費

撰文： 林綺玲

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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熱門 東張西望 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 九龍城寨之圍城 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

Deliveroo優惠碼｜戶戶送6月最新優惠及優惠碼合集，包括麥當勞減$28、譚仔7折，以及4000間外賣自取低至半價等。（iStock圖片）

【6月Deliveroo優惠碼2024/promo code/折扣碼/戶戶送優惠/外賣優惠/信用卡優惠】戶戶送於6月與過萬間餐廳及生活百貨商戶合作，為顧客提供各式優惠折扣。優惠覆蓋各個時段的外送及自取服務，其中麥當勞用指定優惠碼即減$28、譚仔雲南米線低至7折、KFC滿$180全單8折，而家有超過4,000間餐廳外賣自取低至半價等，即睇優惠詳情！

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2024年6月Deliveroo訂單優惠：

餐廳優惠優惠日期
外賣自取優惠超過4,000個餐廳外賣自取低至5折即日起至2024年12月31日
譚仔雲南米線滿$100即享$5運費優惠即日起至2024年6月2日
指定餐廳外賣優惠Plus會員專享7折即日起至2024年6月9日
麥當勞用優惠碼「MCF28」訂購滿$130即減$28即日起至2024年6月10日
KFC外賣訂單滿$160即享8折優惠即日起至2024年6月12日
戶戶超市 (觀塘)用優惠碼「HOPKT100」訂購滿$250即減$100即日起至2024年6月16日
譚仔雲南米線外賣自取7折即日起至2024年6月30日
PizzaExpress指定食品7折即日起至2024年7月22日
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2024年6月Deliveroo信用卡優惠：

信用卡優惠優惠日期
東亞信用卡嗌外賣、自取及生活百貨滿$250，
輸入優惠碼「40BEA」，
專享額外$40優惠3次。		即日起至6月30日
中銀信用卡輸入指定優惠碼專享額外$30優惠

5月31日至6月6日
- 優惠碼︰BOCJUN01

6月7日至6月13日
- 優惠碼︰BOCJUN02

6月14日至6月20日
- 優惠碼︰BOCJUN03

6月21日至6月27日
- 優惠碼︰BOCJUN04

6月27日至6月30日
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