Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送10月優惠碼及最新優惠合集　麥當勞減$20/信用卡減$30/指定餐廳買一送一

▲ Deliveroo戶戶送2024年10月最新優惠碼及優惠合集，包括麥當勞減$20/信用卡減$30/指定餐廳買一送一等。（iStock圖片）

【靚媽精明眼/10月Deliveroo優惠碼2024/promo code/折扣碼/戶戶送優惠/外賣優惠/信用卡優惠】戶戶送Deliveroo於10月與過萬間餐廳及生活百貨商戶合作，為顧客提供各式優惠折扣。優惠覆蓋各個時段的外送及自取服務，其中麥當勞用指定優惠碼購買Signature Collection即減$20、指定餐廳買一送一、外賣自取6折、精選生活百貨商戶之新鮮食材6折等，即睇各項優惠碼及優惠詳情！

foodpanda優惠碼2024｜10月foodpanda最新優惠碼合集 十周年優惠指定食物1折/印花卡獎賞/外賣優惠/折扣碼

最新影片推介：

Deliveroo優惠碼2024｜10月精選餐廳及生活百貨商戶限定優惠 ：

餐廳 優惠 優惠日期 優惠碼 每日優惠 1. Plus會員外賣75折; 非Plus會員外賣8折 例如: 熊貓小雲吞、老馮茶居、上海婆婆、PizzaExpress、永年士多等 即日起至2024年10月13日 / 2. 外賣自取6折 例如: Greyhound 、牧羊少年咖啡館、有緣小敍、龍點心、元朗新記雞粥、樂天皇朝等 3. 指定餐廳買一送一優惠 例如:

Dough Bros、丼丼屋、水門雞飯、一風堂、SaladStop!等 4. 首張外賣訂單7折 例如: 大戶屋、光榮冰室、餃里、The Pizza Project、嘉寶漢堡等 星期二限定 Plus會員外賣6折及精選生活百貨商戶之指定產品6折 例如: 千兩、Pici、Pizza Hut、Pepper Lunch、那個NAGE、餃里 、百佳超級市場、Marks & Spencer等 星期六限定 指定餐廳的首張外賣訂單6折 例如: Beans、Classified、嘉寶漢堡、楚撚記大排檔、泰識野、書湘門第等 星期日限定 精選生活百貨商戶之新鮮食材6折 例如: 戶戶超市、百佳超級市場，Marks & Spencer、AEON、Feather & Bone、City'super等 McDonald’s

麥當勞 用優惠碼訂購獨家Signature Collection滿$130即減$20 即日起至2024年10月16日 20TRIPLE

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同場加映：肉類脂肪比拼

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Deliveroo優惠碼2024｜10月Deliveroo信用卡優惠：

信用卡 優惠 優惠日期 優惠碼 中銀信用卡 輸入指定優惠碼專享額外$30優惠 10月4日至10月10日 BOCOCT01 10月11日至10月17日 BOCOCT02 10月18日至10月24日 BOCOCT03 10月25日至10月31日 BOCOCT04 World Mastercard® 或

World Elite Mastercard 輸入指定優惠碼專享額外$30優惠2次 即日起至10月13日 MCSEP60

同場加映：13款低鈉烏冬名單

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Deliveroo優惠碼2024｜如何使用戶戶送Deliveroo優惠碼？

1. 使用戶戶送應用程式：打開帳戶，在「輸入優惠券代碼」一欄輸入代碼。

2. 使用戶戶送網站：請在付款頁面按「新增代碼」以輸入代碼。

更多2024年10月優惠︰

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