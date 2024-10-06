Deliveroo優惠碼2024｜戶戶送10月優惠碼及最新優惠合集 麥當勞減$20/信用卡減$30/指定餐廳買一送一
撰文： 林綺玲
發布時間： 3 小時前
最後更新： 2 小時前
【靚媽精明眼/10月Deliveroo優惠碼2024/promo code/折扣碼/戶戶送優惠/外賣優惠/信用卡優惠】戶戶送Deliveroo於10月與過萬間餐廳及生活百貨商戶合作，為顧客提供各式優惠折扣。優惠覆蓋各個時段的外送及自取服務，其中麥當勞用指定優惠碼購買Signature Collection即減$20、指定餐廳買一送一、外賣自取6折、精選生活百貨商戶之新鮮食材6折等，即睇各項優惠碼及優惠詳情！
foodpanda優惠碼2024｜10月foodpanda最新優惠碼合集 十周年優惠指定食物1折/印花卡獎賞/外賣優惠/折扣碼
最新影片推介：
Deliveroo優惠碼2024｜10月精選餐廳及生活百貨商戶限定優惠 ：
|餐廳
|優惠
|優惠日期
|優惠碼
|每日優惠
1. Plus會員外賣75折; 非Plus會員外賣8折
例如: 熊貓小雲吞、老馮茶居、上海婆婆、PizzaExpress、永年士多等
|即日起至2024年10月13日
|/
2. 外賣自取6折
例如: Greyhound 、牧羊少年咖啡館、有緣小敍、龍點心、元朗新記雞粥、樂天皇朝等
3. 指定餐廳買一送一優惠
例如:
4. 首張外賣訂單7折
例如: 大戶屋、光榮冰室、餃里、The Pizza Project、嘉寶漢堡等
|星期二限定
Plus會員外賣6折及精選生活百貨商戶之指定產品6折
例如: 千兩、Pici、Pizza Hut、Pepper Lunch、那個NAGE、餃里 、百佳超級市場、Marks & Spencer等
|星期六限定
指定餐廳的首張外賣訂單6折
例如: Beans、Classified、嘉寶漢堡、楚撚記大排檔、泰識野、書湘門第等
|星期日限定
精選生活百貨商戶之新鮮食材6折
例如: 戶戶超市、百佳超級市場，Marks & Spencer、AEON、Feather & Bone、City'super等
|McDonald’s
麥當勞
|用優惠碼訂購獨家Signature Collection滿$130即減$20
|即日起至2024年10月16日
|20TRIPLE
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同場加映：肉類脂肪比拼
Deliveroo優惠碼2024｜10月Deliveroo信用卡優惠：
|信用卡
|優惠
|優惠日期
|優惠碼
|中銀信用卡
|輸入指定優惠碼專享額外$30優惠
|10月4日至10月10日
|BOCOCT01
|10月11日至10月17日
|BOCOCT02
|10月18日至10月24日
|BOCOCT03
|10月25日至10月31日
|BOCOCT04
|World Mastercard® 或
World Elite Mastercard
|輸入指定優惠碼專享額外$30優惠2次
|即日起至10月13日
|MCSEP60
同場加映：13款低鈉烏冬名單
Deliveroo優惠碼2024｜如何使用戶戶送Deliveroo優惠碼？
1. 使用戶戶送應用程式：打開帳戶，在「輸入優惠券代碼」一欄輸入代碼。
2. 使用戶戶送網站：請在付款頁面按「新增代碼」以輸入代碼。
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