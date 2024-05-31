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稱有京官敬佩自己、會看其專欄　湯家驊：是否客套說話不重要

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 1 小時前

最後更新： 26 分鐘前

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湯家驊稱，有位中層京官對他說：「十分敬佩你，我每星期也看你在《明報》的專欄文章。」(湯家驊fb圖片)

上周率完團訪京的民主思路召集人湯家驊今日在社交平台稱，有位中層京官向他敬酒時，對他說：「十分敬佩你，我每星期也看你在《明報》的專欄文章。」他更話，這不是第一次，每次赴京，也會從一些官員口中聽到類似說話。

湯家驊是否客套說話並不重要  重要是京官會細心看各種資料

京官是否在說客套說話？湯家驊認為，是否客套說話並不重要，重要的是明顯地如果京官的工作與中港事務有關，會全面的細心查看特區的各種資料。

湯家驊不忘提到，不少香港人，特別是以往的民主派均喜歡說，京官不了解香港。他說，甚至隨團訪京的香港政治及行政學苑學員在訪京前，也認為京官只重管，不重聽，但訪京後會對中央大大改觀了。

湯家驊又話，有隨團訪京的學員慨嘆，「為何京官這樣平易近人，我們的官員卻是高高在上？」湯家驊話，京官待客好是禮貌，「更重要的是，京官的熱誠並不只是因為香港，而是因為香港是國家的一部分；他們熱愛祖國，當然也會熱愛香港。這種愛國情懷不是宣誓可以帶出來的。」

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