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國際形勢︱崔建春分享外交經驗　司局長等逾400名高官出席聽課

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 37 分鐘前

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特派員公署特派員崔建春主講。（政府新聞網圖片）

公務員學院今日與外交部駐港公署合辦「2024年度國際形勢和中國外交」專題報告會，由今年4月16日履新的公署特派員崔建春主講，分析了當前國際形勢，解讀中央外事工作會議精神，介紹中國外交十方面歷史性成就和六條寶貴經驗。

點擊圖片放大

特首李家超及超過400名高級官員，包括司局長、常任秘書長、部門首長及其他高層首長級人員出席。李家超期望，政府官員通過報告會增進對當前的國際政治和經濟環境的掌握，有利於制定和執行各相關政策，為香港保持國際化優勢，不斷拓展國際聯繫，擴大與其他國家的合作，進一步為提升香港的國際競爭力作出貢獻。  

公務員學院會加強與外交部駐港公署合作，在今年繼續舉辦「國家外交事務系列」講座，包括今日的專題報告會，隨後亦會舉辦多邊外交發展形勢、中國與中東國家關係、說好中國故事等主題的講座。

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責任編輯：戴朗希

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