  • 27°C
香港時間 : 2024531日 (Fri) 23:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

二尖瓣倒流｜中大醫學院：亞洲二尖瓣倒流患者死亡率較歐美高2成　應盡早提供干預措施

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

(中大醫學院提供)

二尖瓣倒流是常見的心臟瓣膜疾病，患者佔全球2%-3%人口，當中過半數屬於退化性二尖瓣倒流，病情嚴重者需要接受修復手術。惟現時大多研究數據均來自歐洲或美國，欠缺亞洲患者的相關資訊。

中大醫學院與國際心臟瓣膜疾病專家合作，比較患上退化性二尖瓣倒流的亞洲患者和歐美患者在病情、治療方案及臨床結果的差異。結果顯示，兩組患者的心瓣異常形態及病情相若，亞洲患者普遍較年輕，症狀亦較輕微，唯亞洲人因體型不同，心臟體積較歐美人士細小，這可能導致亞洲患者心臟負荷過重的情況被低估。

研究團隊表示，在研究基線上，兩個組別的心臟形態在醫學影像上顯示出明顯的差異。亞洲患者的體型較細小，他們左心房和左心室的體積絕對值明顯較小，遠低於臨床指引的閾值，因而可能低估他們的病情。然而，當以身體及心臟比例作基準重新計算，亞洲患者的左心房和左心室尺寸實際上比歐美組別大，顯示心臟容量嚴重超載。

TOPick一分鐘
名人家居｜沈慧林分享保養古董音樂盒貼士 靠定期上鏈和抹油防老化

亞洲患者10年內死亡率達4成   較歐美高 

在治療成效方面，兩個組別均以修復為主導的介入治療模式，成效相若，但在整體的疾病管理方面卻存在很大差異：亞洲組別接受介入治療的人數比歐美組別少，時間亦較遲，從而令治療成效受影響。十年內亞洲患者的死亡率達40%，相較歐美患者20%的死亡率為高。

研究的共同通訊作者、來自美國明尼蘇達州心臟中心高級研究員兼妙佑醫療國際心血管醫學部門的心臟科專家Maurice Enriquez-Sarano醫生表示，目前為病人進行二尖瓣修復手術是以左心房和左心室的絕對尺寸作為標準，並沒有考慮不同種族的體型差異。

研究顯示，亞洲患者因為血液倒流而導致心臟形態及容量改變的程度明顯被低估，證實相比歐美患者，較多亞洲患者未有接受適當治療，死亡率較預期高。建議全球在二尖瓣倒流的影像診斷和疾病管理上應考慮這些特殊性，為患者盡早提供干預措施，進一步改善治療成效。

中大醫學院內科及藥物治療學系李沛威表示，亞洲的退化性二尖瓣倒流患者年齡較輕，但具體原因尚未確定，可能是生物學上或接受轉介的時間上有差異。未來的基因及人口研究應評估黏液樣二尖瓣退變在不同人群中的發展是否有所不同，以及是否需要調整疾病管理方案。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

 

 

 

 

 

 

相關文章

北部都會區｜元朗南3.3公頃土地年底完成平整　29/30年度起4,800個公屋單位陸續落成
10:55 2024/05/22
北部都會區｜元朗南3.3公頃土地年底完成平整　29/30年度起4,800個公屋單位陸續落成
香港旅遊｜澳門首膺內地旅客最滿意目的地　香港連跌兩位排第7
17:53 2024/05/29
香港旅遊｜澳門首膺內地旅客最滿意目的地　香港連跌兩位排第7
JUPAS｜聯招首輪改選教育課程競爭最激烈　教大歷史、體育教育43人爭1學額　
20:31 2024/05/30
JUPAS｜聯招首輪改選教育課程競爭最激烈　教大歷史、體育教育43人爭1學額　
小一派位｜升小大抽獎人數創回歸新低　跨境生少過疫前　學界：港人移民潮未完
20:21 2024/05/30
小一派位｜升小大抽獎人數創回歸新低　跨境生少過疫前　學界：港人移民潮未完

你可能感興趣

北部都會區｜元朗南3.3公頃土地年底完成平整　29/30年度起4,800個公屋單位陸續落成
10:55 2024/05/22
北部都會區｜元朗南3.3公頃土地年底完成平整　29/30年度起4,800個公屋單位陸續落成
香港旅遊｜澳門首膺內地旅客最滿意目的地　香港連跌兩位排第7
17:53 2024/05/29
香港旅遊｜澳門首膺內地旅客最滿意目的地　香港連跌兩位排第7
JUPAS｜聯招首輪改選教育課程競爭最激烈　教大歷史、體育教育43人爭1學額　
20:31 2024/05/30
JUPAS｜聯招首輪改選教育課程競爭最激烈　教大歷史、體育教育43人爭1學額　
人口 亞洲 醫生 生物學 治療

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

仁濟女童心臟驟停｜女童爸爸晚上向警方報案　稱女兒曾被掩埋至枕頭或致窒息
仁濟女童心臟驟停｜女童爸爸晚上向警方報案　稱女兒曾被掩埋至枕頭或致窒息
急症室最長等候時間（05月31日 時間16:05）
急症室最長等候時間（05月31日 時間16:05）
天氣預報︱天文台掛8號波最新預測　今晚有大雷雨
天氣預報︱天文台掛8號波最新預測　今晚有大雷雨
天氣預報｜下午4至6時掛三號波　間中狂風驟雨雷暴
天氣預報｜下午4至6時掛三號波　間中狂風驟雨雷暴
不一樣的爸媽︱兒子患先天性青光眼3歲半前施逾30次手術　護士媽為母則強：一齊生一齊死
不一樣的爸媽︱兒子患先天性青光眼3歲半前施逾30次手術　護士媽為母則強：一齊生一齊死