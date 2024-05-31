天氣預報︱馬力斯料中午本港西北掠過　會否改發1號視乎減弱程度

▲ 天文台預測，改發８號風球機會不大，但會有狂風雷暴。（資料圖片)

受熱帶風暴馬力斯影響，天文台周五（31日）下午4時45分發出三號強風信號，預料至少維持至周六（6月1日）中午12時。天文台指，馬力斯會移向清遠一帶，中午前後於本港西北約200公里掠過。

馬力斯的強雨帶，在今早為本港多處地區帶來約30毫米雨量。馬力斯中午前繼續為珠江口一帶，帶來偏南強風及狂風大驟雨，高地間中吹烈風，預料三號強風信號維持至中午12時。隨後會否改發一號戒備信號，視乎馬力斯在內陸的減弱程度和本港風力變化。

本港今日（6月1日）間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大，天文台提醒市民今早出門上學前留意天氣消息及教育局的宣布。

本港昨午雨勢一度轉為頻密，天文台昨午4時45分改發三號強風信號。馬力斯（1日）早上7時集結在香港之西約220公里，預料今日移入廣東內陸。

▲ 天文台預測，改發８號風球機會不大，但會有狂風雷暴。（天文台晚上11時截圖）

天文台預料，其廣闊強雨帶會逐漸影響珠江口一帶，該區有大驟雨及強風，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止一切水上活動。本港今日吹清勁至強風程度南至西南風，間中吹烈風，稍後風勢逐漸緩和。

▼ 點擊圖片放大 +2

天文台提醒，受馬力斯相關的廣闊強雨帶影響，預料本港有較大機會同時受大驟雨及強風影響。而隨着馬力斯在內陸減弱，下周初驟雨稍為減少，又預料一股達強風程度的偏東氣流會在下周初至中期逐漸影響本港。

▲ 天文台九天天氣預報

澳門周五（31日）下午4時亦改發三號風球，澳門氣象局預料，凌晨發出八號風球的機會較低，而發出藍色風暴潮警告的機會亦為低，但低窪地區有機會水浸，呼籲市民提早做好預防措施。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：TOPick港聞組