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天氣預報︱馬力斯料凌晨廣東西部登陸　本港明日有狂風雷暴

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發布時間： 2 小時前

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天文台預測，改發８號風球機會不大，但會有狂風雷暴。（資料圖片)

受熱帶風暴馬力斯影響，天文台周五（31日）下午4時45分發出三號強風信號，預料至少維持至周六（6月1日）早上6時。天文台指，除非馬力斯迅速增強或採取較為接近本港的路徑，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會甚低，不過相關強雨帶會帶來大驟雨及強風，本港明早（6月1日）間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大，天文台提醒市民今早出門上學前留意天氣消息及教育局的宣布。

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本港下午雨勢一度轉為頻密，天文台下午4時45分改發三號強風信號。馬力斯（31日）晚上10時集結在香港之西南偏西約320公里，預料初時移動緩慢，稍後向北移動，時速約15公里，靠近廣東西部沿岸。

天文台預測，改發８號風球機會不大，但會有狂風雷暴。（天文台晚上11時截圖）

天文台預料，馬力斯會在晚上至凌晨在廣東西部沿岸登陸，隨後將移入內陸地區，其南側的廣闊強雨帶會逐漸影響珠江口一帶，該區有大驟雨及強風，高地明日（6月1日）間中吹烈風，海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

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天文台提醒，受馬力斯相關的廣闊強雨帶影響，預料本港有較大機會同時受大驟雨及強風影響。而隨着馬力斯在內陸減弱，下周初驟雨稍為減少，又預料一股達強風程度的偏東氣流會在下周初至中期逐漸影響本港。

天文台九天天氣預報

澳門周五（31日）下午4時亦改發三號風球，澳門氣象局預料，凌晨發出八號風球的機會較低，而發出藍色風暴潮警告的機會亦為低，但低窪地區有機會水浸，呼籲市民提早做好預防措施。

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責任編輯：TOPick港聞組

 

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