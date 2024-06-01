不一樣的爸媽｜麥明詩事業愛情名利大豐收 卻因童年遺憾上節目「投訴」麥太

▲ 麥明詩及麥太做《不一樣爸媽》的節目嘉賓。

【不一樣的爸媽/麥明詩/麥明詩媽媽/十優港姐/正能量/ViuTV】子康（少爺占）、李敏（Ranya）和沈貞巧（Gao）主持的ViuTV全新節目《不一樣的爸媽》，5月31日播出節目請來剛剛新婚的十優港姐麥明詩、麥明詩哥哥麥明山及麥明詩媽媽現身，再次分享麥明詩是如何培養成為品學兼優的十優狀元港姐。

剛剛與盛勁為結婚的十優狀元麥明詩，自參選港姐以來已收到公眾高度關注，她中學畢業於拔萃女書院、劍橋大學畢業，是當之無愧的美貌與智慧並重。麥明詩無疑讀書成績優異，任職醫生的哥哥麥明山也博學多才，加上麥家夫婦均是專業人士，麥家可謂一門四傑。

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身為劍橋法律系尖子的麥明詩口才了得，麥明詩媽媽麥何小娟在節目中卻透露，麥明詩小時候性格文靜及缺乏自信，而且麥明詩認為自己沒任何專長，各方面都不及哥哥好，麥明詩也坦言︰「我嗰時成日覺得哥哥乜都叻過我，我想追到佢。」

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麥太因材施教培育高才子女

麥何小娟是資優教育專家，從事兒童發展及治療工作超過35年，她為了讓麥明詩重拾信心，於是安排兩兄妹各自發展，除了用遊戲互動建立麥明詩的信心，更度身訂製屬於麥明詩的課外活動，發揮兄妹二人各自的特質和優缺點。麥明詩認為，媽媽因材施教的方法相當奏效，獨特的課外活動安排讓她感覺獨當一面，讓自己可以學會哥哥不會的技能。

訓練子女的獨立性

現時不少父母都會陪子女溫習準備測考，但麥太卻著重訓練兄妹二人的獨立性，不會放太多時間去教他們功課和測試考驗，更會利用假日與孩子們旅行。麥明詩在節目中更「投訴」媽媽沒有陪伴參與學校旅行，

我好記得幼稚園有一次，全部同學都有阿媽陪佢哋去秋季大旅行，得我冇，佢話要返工。

時隔多年，麥太解釋當初的初衷，是因為自己對女兒的獨立性十分放心︰「因為我從佢自細開始培育佢嘅核心能力，我覺得佢Master到，所以同佢講佢得嘅，佢叻過其他小朋友。」麥明詩澄清其實這是一個好回憶，並不是要投訴，更明白母親用心良苦，而母親在重要時刻都會陪伴她。

麥明詩乳名首度被公開

除了分享培育孩子心得，麥太更大爆麥明詩兒時的乳名是「小可愛」。麥明詩笑言首次在熒幕前公開乳名，她稱「小可愛」源於其過往比較固執的性格，除了男仔頭更經常「嬲爆爆」，所以媽媽希望透過乳名令她變得更可愛。此時，麥太拍一拍麥明詩膊頭並問主持：「依家係唔係好好多呢？」

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