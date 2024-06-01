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花生過敏｜女兒對花生過敏要求乘客別吃花生 BBC女主播全家被趕下飛機

育兒資訊

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 3 分鐘前

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Georgie Palmer在BBC擔任天氣女主播。

子女有食物過敏，爸爸媽媽肯定在飲食上非常小心。英國廣播公司(BBC)天氣女主播Georgie Palmer，卻因為擔心女兒有花生過敏，日前乘坐飛機從英國倫敦前往土耳其度假，竟然要求機組人員廣播禁止全機乘客進食花生，繼而觸怒了機長，結果她全家被趕下機。

綜合外國傳媒報道，事發於5月21日，現年49歲的Georgie Palmer與48歲丈夫，攜帶分別12歲、14歲的女兒從倫敦乘坐飛機準備飛往土耳度假。身為BBC天氣主播的Georgie Palmer，因14歲的女兒有花生敏感，她登機後請求機員廣播要求乘客必須向其他乘客發布「不要吃花生」的訊息，但遭到拒絕。

即睇幼兒容易過敏的食物：

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    • 愛女心切的Georgie Palmer遭到機組人員的拒絕後，仍然擔心周圍乘客進食花生會影響女兒，於是禮貌地逐個要求周圍的乘客配合其建議不要進食花生，乘客得悉原因後表示理解。不過，Georgie Palmer的行為卻激怒了機長，導致全家人被趕落飛機。

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    • Georgie Palmer事後在社交平台上講述事件，批評涉事航空公司和機組人員缺乏同情心。她特別提及，機長對她的態度卻極度不耐煩，甚至在駕駛艙對她大聲吼叫，讓她感覺自己家人因過敏問題遭受歧視。她和家人後來還被迫額外花費5000英鎊作為預訂其他旅行安排的費用。她表示：

    在過去的12年，我們一直在努力向人們傳達花生敏感的知識。這是一種揮發性過敏原，即使女兒沒有直接接觸花生，若有人在機上吃了花生，她也可能會死亡。

    英國食物過敏慈善機構娜塔莎過敏研究基金會聯合創始人也表示，食物過敏是一種疾病，指Georgie Palmer及家人在飛機上的經歷令人震驚且無法接受，要求航空公司應該立即重新評估他們與食物過敏乘客的互動方式，並在網站上說明其政策。

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    涉事航空公司：對機組人員作出攻擊性行為

    不過，涉事航空公司發言人回應外國傳媒查詢時表示，乘客安全是公司的首要考量，Georgie Palmer在登機前並未事前提出要求，而機長認為他們的行為可能會影響機上其他乘客的安全，更指Georgie Palmer在與其他乘客交談時，對機組人員做出攻擊性行為，還試圖進入駕駛艙，因此不得不請他們下飛機。

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