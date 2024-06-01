食物過敏｜女主播憂女兒花生過敏要求乘客不要吃花生 研究：進食7大致敏食物可致死亡

▲ BBC引述研究指，多曬太陽吸收維他命D，能減低食物敏感反應。

子女有食物過敏，爸爸媽媽肯定在飲食上非常小心。英國廣播公司(BBC)天氣女主播Georgie Palmer，卻因為擔心女兒有花生過敏，日前乘坐飛機從英國倫敦前往土耳其度假，要求機組人員廣播禁止全機乘客進食花生遭拒，她事後逐個要求乘客不要進食花生，繼而觸怒了機長，結果她全家被趕下機。

Georgie Palmer因擔心女兒花生過敏被趕落飛機的實踐引發討論，事實上最近30年全球食物敏感個案更大幅上升，輕則可令皮膚紅腫，重則會致休克。

翻查以往的報道，BBC曾經引述研究列出7種容易致敏的食物，並指多曬太陽有助減少敏感反應。當免疫系統對食物出現過敏反應，患者會出現不同程度的症狀，包括：皮膚紅腫、出風癩，嚴重者會出現嘔吐、腹瀉、呼吸困難甚至休克情況。

7種容易致敏的食物（尤其是兒童）：

牛奶

雞蛋

花生

果仁（如：合桃、杏仁、松子仁、巴西果仁、碧根果仁）

芝麻

魚

即睇食物過敏後如何急救：

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貝殼類海產

對花生敏感的個案，英國於1995至2016年已有5倍增幅。倫敦國王學院（King's College London）曾以1,300名3歲幼兒作研究對象，發現2.5%人對花生敏感。澳洲食物敏感個案頗多，有研究指1歲兒童中，9%對雞蛋敏感。食物敏感影響著7%英國和9%澳洲兒童，有2%歐洲成年人也出現此情況。

多曬太陽可減少敏感

怎樣可以減少敏感反應？BBC引述一份研究指，城巿人比住在鄉郊的人更易有食物敏感。前者受環境污染、飲食習慣等影響，令免疫系統出毛病，更多人因而患上哮喘或出現不同的敏感症狀。

專家認為，維他命D有助免疫系統產生健康反應，減少敏感反應。惟全球不少人攝取的維他命D也不足夠，很少曬太陽。有數據更指出最近10年，美國缺乏維他命D症的人數卻上升了2倍。

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