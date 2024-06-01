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草根學霸︱最強學霸獲231間大學錄取獎學金過億 遺憾被3間心儀大學拒絕

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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美國最強學霸獲得231間大學錄取。

最強學霸有多強？美國一名18歲高中生雖然出身草根家庭，但憑住努力與拼搏創下記錄，同時獲得231間大學錄取，更獲得1470萬美元（約港幣1.15億元）獎學金的邀約。究竟哪間大學最終能獲得這位最強學霸青睞？

綜合外國傳媒報道，現年18歲的Madison Crowell，出身於美國貧窮的自由郡（Liberty County），當地的人口只有6.9萬，卻有14%居民生活在貧窮線下。

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    • 雖然出身家庭草根，Madison Crowell的爸爸媽媽卻在她童年時規劃好女兒的升學階梯，而具備讀書天分Madison Crowell自己也非常努力，中學期間讀書成績優異，且能文能武，擔任學生會副會長、校刊總編輯以及學校首席籃球經理等，更入選啦啦隊校隊和全美優等生協會（National Honor Society）。

    結束馬拉松式的大學申請後，Madison Crowell創下記錄，被231所大學錄取，同時還獲得1470萬美元（約1.15億港元）獎學金邀約。她思量再三後最後選擇入讀High Point University，攻讀近年發展蓬勃的運動科學，並把目標放在物理治療博士學位上。High Point University創立於1924年，是私立綜合大學，2018年《美國新聞與世界報道》將其列在南部地區大學排名中的第1位。

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    • 獲得231間大學錄取創下記錄，Madison Crowell卻坦言被3間心儀學府拒絕，包括科羅拉多學院（Colorado College）、圖蘭大學（Tulane University）、北卡羅萊納大學教堂山分校（UNC-Chapel Hill）。她建議其他學子要永遠保持積極的態度，因為申請大學的過程可能令人不知所措。

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    畢業 大學 IB 美國

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