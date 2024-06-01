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飲水迷思｜6種飲水方式恐增4患癌風險　營養師揭9大最佳喝水時機

保健美顏

發布時間： 1 小時前

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6種飲水方式恐增4患癌風險，營養師揭9大最佳喝水時機。

飲水很重要，但如何飲水也大有學問。有台灣醫生曾指出，飲水方式不當，可能會攝入毒素，導致肥胖等健康問題，嚴重甚至可增加罹癌風險。TOPick整合了6種錯誤飲水方式，以及每日飲水的9個最佳時機，維持身體健康。

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台灣高雄榮總職業醫學科主任祝年豐曾在節目《健康2.0－名醫觀點》上分享，一天需攝取2000cc至3000cc以上的水，才能促進人體循環、幫助尿液排出毒素或代謝物。然而，有6種錯誤的飲水方式可對健康構成風險，而這些飲水方式都與塑膠容器有關：

  • 塑膠杯裝熱水
  • 塑膠樽裝熱水
  • 塑膠水壺裝熱水
  • 塑膠吸管喝熱飲
  • 塑膠袋裝熱湯
  • 塑膠湯匙舀湯

祝年豐進一步表示，塑膠製品會溶出一些化學物質，這些化學物質稱為「環境荷爾蒙」，會造成代謝內分泌失調，進而導致肥胖、罹癌風險。

祝年豐說明，上述塑膠容器若是用來盛裝熱水、熱湯，熱力會令塑膠滲出一些化學物質，這些物質又稱為「環境賀爾蒙」，恐會導致肥胖，造成人體代謝內分泌失調、性早熟、不孕，甚至增加罹癌風險，尤其是女性乳癌與子宮內膜癌，男性則可能出現攝護腺癌或膀胱癌。

營養師教正確飲水方程式

除了要儘量避免環境毒素風險，飲水也要看時機及份量。台灣營養師程涵宇指出，有6大重要功能，包括促進代謝、排除廢物、代謝營養素、調節體溫、構成細胞成分，以及潤滑作用。她又列出9個重要的喝水時機，以及在該時機飲水的作用：

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程涵宇提醒，飲水速度不宜太快，也應培養飲水的習慣，不要在想到的時候才喝、沒想到就不喝；另外她亦指出不要猛灌水，指對身體並沒有好處。至於每天應該喝多少水，她就建議用體重（kg）x 30ml的方式算出一天的目標飲水量，如果正處於減脂期間，則可以用體重（kg）x 40ml來計算。

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