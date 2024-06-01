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天使綜合症丨鄭俊弘夫婦兒子患罕見遺傳病　何雁詩透露囝囝每周學習日程對音樂有興趣

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 13 分鐘前

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何雁詩調整情緒，平常心看待兒子發展。（經濟日報圖片）

鄭俊弘（Fred）與31歲何雁詩（Stephanie）2020年結婚，在2022年「升呢」做爸媽，誕下兒子鄭讚廷（Asher）。可是兒子在17個月仍未識爬行及仍在說BB話，後來發現兒子有學習遲緩的情況。

在今日（6月1日），鄭俊弘與何雁詩接受鄭丹瑞的網上頻道《健康．旦》節目訪問，首次公開兒子Asher患罕見遺傳病「天使綜合症」（Angelman Syndrome）。

再見‧枕邊人｜鄭俊弘希望兒子性格不像自己？　Fred感謝太太何雁詩承受壞脾氣

鄭俊弘與何雁詩接受鄭丹瑞《健康．旦》訪問，首次公開兒子Asher患「天使綜合症」。

擔心兒子將來生活

何雁詩在節目中表示，當媽媽前曾對未來有不同幻想，例如親子活動等，現在Asher在發展上與同齡孩子有差距，與先前的期望有不同，但她強調父母對孩子的期望畢竟只是主觀假定，只要自己調整心態，了解自己孩子的實際情況，去為他規劃合適的生活方式。

何雁詩也直言當知道Asher患「天使綜合症」後，最擔心將來在他們年老後兒子如何生活，所以現更要加努力工作，為將來作準備。

鄭俊弘與何雁詩齊接受訪問。

EQ比IQ重要

之前，何雁詩夫婦未實際公開兒子患「天使綜合症」，但有透露兒子有學習遲緩，在去年12月，何雁詩曾接受TOPick專訪表示，她當時宣傳新歌《Tiger in You》表示︿此歌是在懷孕期間為兒子而寫，提醒他人生非永遠一帆風順，即使迷失或碰上逆境，也要記得自己有多強大，稱：「對小朋友而言，EQ比IQ重要。高IQ未必一定會開心，但若高EQ，遇到甚麼情況也能承受得到。」

她透露，現時囝囝每星期日程都不同，如做物理治療，參加Playgroup、玩Messy Play刺激五感等；留在家的時候，大家便教他行路，互動時也要變得動畫化，聲綫和表情都要誇張一點，方能博得他注意，精力充沛的公公猶如化身成兒童節目主持般，稱：「慢慢助他學習群體生活，感受不同的事物。」

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遺傳父母藝術基因

在這段不斷摸索的過程中，Stephanie意外發現囝囝遺傳了父母的藝術基因，對音樂特別有興趣。

平時吃飯「坐唔定」，一播歌就乖乖坐好，稱「他喜歡Upbeat的歌，第一首最愛的歌是《We Will Rock You》。我帶他去琴行，他比去迪士尼更開心。他不太玩玩具，唯獨看到電子琴的好開心、好想按，當他識行識坐，再大一點便可以帶他學琴和鼓，或我們在家教他都可。」

對於囝囝的未來發展，Stephanie和Fred持平常心，盡力為他找方法學習、支持他成長：「到這一刻擔心也無咩用，我希望可以一個開心正面的心態陪他成長。我分享的原意是與同路人互相支持，最重要是兒子開心健全，我們每天與他一起學習。」

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