天使綜合症丨鄭俊弘何雁詩考慮再生小朋友　籌備慈善演唱會盼助同類家庭

▲ 鄭俊弘夫婦希望通過分享自己的故事，能喚起公眾對「天使綜合症」患者及其家庭有更多關注和支持。（陳慧安 攝）

【鄭俊弘/何雁詩/天使綜合症】鄭俊弘（Fred）與何雁詩（Stephanie）接受鄭丹瑞主持的《健康．旦》節目訪問，首次公開他們的兒子鄭讚廷（Asher）被診斷患罕見遺傳病「天使綜合症」（AngelmanSyndrome）的心路歷程。

何雁詩表示，在懷孕期間，他們都有定期進行各項產前健檢，但報告並未有發現任何潛在的問題。然而，隨著兒子的成長，他們發現兒子的發展進度明顯比其他同齡孩子慢。

鄭俊弘坦言，起初他們以為只是需要多一點時間和耐心，直到兒子1歲半時，經過專家評估，確診患上罕見遺傳病「天使綜合症」。

天使綜合症丨鄭俊弘夫婦兒子患罕見遺傳病 何雁詩透露囝囝每周學習日程對音樂有興趣

▲ 兒童體智及行為發展學專科林蕙芬醫生、鄭丹瑞、何雁詩、鄭俊弘（左起）。

何雁詩感受兒子純真

患有天使綜合症的患者擁有一個特質，總是掛著燦爛的笑容。何雁詩表示，即使遇到再小的事情，兒子也會開懷大笑，讓人感受到他純真快樂的模樣。看到Asher這麼單純快樂的樣子，也逐漸學會欣賞生命的美好，鄭俊弘夫婦更有力量去面對未來的挑戰。

而兒子也可能遺傳了父母對音樂的興趣，常常能在家中鋼琴彈鍵，何雁詩及鄭俊弘更會在家中開迷你音樂會，每當聽到歌聲和結他聲時，兒子表現出驚人的興趣和專注力。

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鄭俊弘考慮再生小朋友

在採訪中，主持人鄭丹瑞向鄭俊弘和何雁詩提出了是否考慮再生小孩的問題。對此，鄭俊弘表示，他們確實有此想法，曾接觸過其他「天使綜合症」患者的家庭，有些家庭選擇再生一個子女，從他們的經驗中了解到，即使生活會有不同程度的挑戰，仍能夠逐步恢復到接近日常生活的狀態，並維持良好的家庭平衡。

兒子患這罕見的遺傳病，鄭俊弘和何雁詩選擇以正面樂觀的態度面對，希望通過分享自己的故事，能夠喚起公眾更多對「天使綜合症」患者及其家庭的關注和支持。

同時，他們透露正聯同香港天使綜合症基金會籌備一場慈善演唱會，期望不僅能夠為患者及其家庭提供協助，也能提高大眾對這罕見遺傳病的認知和一特殊群體的同理心。

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