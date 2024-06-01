家族榮耀之繼承者丨梁靖琪感恩撈家派定心丸　佘詩曼晒「冧豬樣五連環」甜度爆錶

▲ 《家族榮耀之繼承者》

TVB劇《家族榮耀之繼承者》在昨晚（5月31日）播出的第15集，焦點落在Nana（梁靖琪飾）大鬧丘家飯枱一幕。

事緣Nana對於「誰是親母」感到疑惑，竟想到偷取相關人士的DNA拿去化驗，除證實邵家碧（張鳳妮飾）及Brian（羅子溢飾）是親母及親哥哥外，還額外發現親生父親竟然不是丘守義（羅嘉良飾）。

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▲ 《家族榮耀之繼承者》

家族榮耀之繼承者丨Nana受極大打擊

受到極大打擊的Nana，拿著一大支紅酒直衝飯廳，狀態猶如一堆爛泥。原本沒精打采的Nana，當聽到大媽綺婷（余安安飾）指Brian似足爸爸守義般魅力逼人時， Nana先是一臉茫然再加冷笑。

之後，看到Brian「父慈子孝」Tone服侍守義時，即忍不住露出「藐視式」失控冷笑，兼勁興奮地趴上飯枱意有所指謂：「我最近睇咗一套狗血嘅電視劇，佢哋成屋人嘅關係亂過亂葬崗架。」

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家族榮耀之繼承者丨梁靖琪騷演技

全程以「似笑非笑」tone講著對白的Toby，說到此處谷出滿眼淚水，之後再大笑對著眾人說：「我諗起就忍唔住笑，好好笑。」跟著索性整個人趴在枱面上哭笑難辨。

當Noelle叮囑Nana離地的狗血東西不要看太多時，梁靖琪（Toby）再度演技大爆發一臉癲喪而又失落的大笑，再帶著堅定的眼神挨向Noelle一字一句吐出：「You Know Nothing」，說時一臉不屑，演出了極豐富的層次。

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家族榮耀之繼承者丨壓力爆煲勁手震

Toby相關場口的精湛演技大大震撼網民，有網民更以「本人鄭重向梁靖琪道歉」為題出甫，為之前將Toby看低一事致歉謂：「演技大爆發！在發瘋和頹廢的邊緣拿捏有度」，吸引大批網民留言附和：「那種瘋瘋癲癲的感覺塑造得很好」、「飯桌上這段演技真的封神，睇到起雞皮」、「覺得自己可悲，但又不能講出來，同時又覺得媽媽和哥哥很可笑」、「『全家人關係亂過亂葬崗』，我瞬間喜歡上她了，今年最優秀台詞」。

還有網民大讚《家族榮耀之繼承者》選角出色：「演技好，角色也很合適」，並指Toby演活了「自我放飛」的「十三點敗家女」。

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家族榮耀之繼承者丨感謝羅嘉良鼓勵

對於演出備受好評，Toby坦言很開心，談到大鬧飯枱場口，她透露她拍攝時是提子汁而不是真紅酒，續指該場戲差不多一take完成，並透露因自己很快已進入了Nana的情緒，故拍攝時身體一度出現了少許問題：「拍到中段時，我自己都好大壓力，有成個幾星期都keep住不時手震。咁我有即刻睇醫生，醫生話可能角色問題太大壓力。」

Toby又感恩有羅嘉良（撈家）這位定心針在場給予鼓勵：「我做完戲好鍾意望住撈家，佢有時會畀啲表示我，嗰場戲佢有對我點頭，我就知自己（表現）應該ok了。」

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家族榮耀之繼承者丨發現成叔秘密

另一邊廂，高浚（林峯飾）因為發現了爸爸成叔（吳岱融飾）與家碧的舊合照，揭發出Brian是自己同父異母兄弟的驚人事實。

對於爸爸為了Brian、自私地將皓兒Charlotte（佘詩曼飾）送往監牢大感痛心。

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家族榮耀之繼承者丨皓兒冧豬指數爆錶

自覺沒面目探皓兒監的高浚，只能送上二人昔日定情信物「對唔豬」為皓兒遙距打氣。

事緣當年高浚因為「死唔認錯」激嬲皓兒，為氹番女方特意送上「對唔豬」，令皓兒甜到笑靨如花，冧豬指數爆錶。

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